Una película israelí lleva la conmoción de la guerra al festival de venecia

Por Małgorzata Wojtunik

VENECIA, 6 sep (Reuters) - Justo un mes antes del primer aniversario del ataque de Hamás a Israel y del comienzo de la guerra en Gaza, unos cineastas israelíes han llevado los horrores del conflicto al Festival de Cine de Venecia. "Of Dogs And Men" (De perros y hombres) se rodó en un kibutz que fue objetivo de milicianos palestinos el pasado octubre, siguiendo a una adolescente en busca de su perro, que había perdido durante el asalto al que ella misma había sobrevivido días antes. Al enfrentarse a las secuelas de la masacre en su propia comunidad destrozada, es testigo, a distancia, de la tragedia que se desarrolla al otro lado de la valla fronteriza de Gaza, mientras las fuerzas israelíes bombardean el enclave costero.

Antes del estreno mundial de su película el viernes, el director, Dani Rosenberg, rechazó las sugerencias de que podría ser demasiado pronto para hacer una película de ficción sobre el conflicto que aún asola la Franja de Gaza. "Creo firmemente que es el momento adecuado para contar esta historia", dijo a Reuters. "Creo que es nuestro trabajo, como cineastas, abrir una ventana a la realidad para, quizás, permitir que entre un rayo de humanidad".

El primer día del festival, más de 300 cineastas, actores, escritores y músicos publicaron una carta en la que condenaban la inclusión de "Of Dogs And Men" y otra película israelí, "Why War", afirmando que las productoras israelíes eran cómplices de la "opresión de los palestinos".

Rosenberg se encogió de hombros ante el llamamiento al boicot, afirmando que quienes habían firmado la carta ni siquiera habían visto su película.

"En última instancia, mi aspiración es que termine la guerra y la suya también, lo que significa, en ese sentido, que compartimos el mismo objetivo. Simplemente no estoy de acuerdo con su forma de promoverlo". Aunque la historia es ficticia, utiliza localizaciones auténticas, diálogos improvisados y habitantes reales, y sólo el personaje principal está interpretado por una actriz: Ori Avinoam, de 18 años.

"Fue una experiencia de inmersión para todos nosotros, porque éramos un equipo muy pequeño, de unas siete personas", dice Avinoam. "Es algo que no pensé que podría experimentar tan joven como actriz".

Aunque Rosenberg y su equipo afirmaron que anhelaban un retorno a la paz, no se hacían ilusiones de que su propio trabajo pudiera desempeñar de algún modo un papel en conseguirlo.

"No creo que a corto plazo el cine pueda provocar un cambio, ya sabe, ni siquiera el Guernica, que es quizá la obra de arte más significativa sobre los horrores de la guerra, cambió la situación en España", dijo, refiriéndose al famoso retrato que Pablo Picasso hizo del bombardeo de la localidad vasca ejecutado por las aviaciones nazi e italiana en la guerra civil española.

"Pero sí creo que, a la larga, dejará un recuerdo de la terrible realidad en la que estábamos", añadió.

"De perros y hombres" se proyecta en la sección Horizontes del Festival de Venecia, que se celebra paralelamente a la competición principal. El festival se clausura el sábado. (Redacción de Crispian Balmer; edición de Mark Heinrich; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters