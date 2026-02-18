¿Una película que se toma libertades con "Wuthering Heights"?, a los expertos les parece bien

NUEVA YORK (AP) — Si estás buscando a alguien con quien debatir la nueva película de “Wuthering Heights” (“Cumbres borrascosas”), quizá quieras empezar por Lucasta Miller. Es una autora, editora y crítica británica que ha publicado un aclamado estudio sobre las hermanas Brontë y escribió el prólogo para la edición de Penguin Classics de “Wuthering Heights”.

Cuando tuvo la oportunidad de ver la adaptación de Emerald Fennell de la novela de Emily Brontë la semana pasada, era muy consciente de las licencias que se tomó la directora, pero por lo demás no le inquietaron.

“Carecería de sentido criticarla por eso, del mismo modo que lo tendría criticar una gran ópera que se toma libertades con la trama”, afirma Miller. “No pedía una adaptación fiel de 'Wuthering Heights', sino si funciona en sus propios términos. Y mi impresión es que sí”.

La “Wuthering Heights” de Fennell fue líder de taquilla el fin de semana pasado, al recaudar más de US$34 millones solo en Norteamérica, pese a las críticas mayormente negativas que consideraron la película a la vez recargada e insatisfactoria. Incluso antes de su estreno, los obsesionados con Brontë cuestionaron algunas de las decisiones de Fennell: elegir a Jacob Elordi como Heathcliff en lugar de un actor de piel oscura más cercano a cómo Brontë describió al personaje; hacer explícita la atracción sexual entre Heathcliff y Cathy que en el libro está reprimida; y hacer que la célebre Cathy de cabello oscuro —su color, un hito literario que señala peligro y atractivo— sea interpretada por la rubia Margot Robbie.

“Todas las adaptaciones toman decisiones de reparto que no siempre encajan con el personaje o con las descripciones del personaje, y esta película sin duda ha estado en el foco por esa razón”, señala la especialista en Brontë Claire O'Callaghan, profesora titular en la Universidad de Loughborough, en Leicestershire, Inglaterra. “En el caso de Cathy, al principio yo era escéptica, pero tras ver la película, es una buena interpretación, y Margot Robbie realmente saca a relucir la naturaleza malcriada y egoísta de Cathy de maneras a las que otras adaptaciones han prestado menos atención”.

La separación entre libro y película

Los autores llevan mucho tiempo lamentando el destino de sus libros una vez que los cineastas adquieren los derechos. Pero incontables adaptaciones han servido como escaparates de una cristalización artística, o de una licencia innovadora. Las películas de “The Godfather” (“El padrino”) son consideradas ampliamente superiores a la novela original de Mario Puzo, y difieren de manera notable del libro; Puzo fue incluso colaborador en los guiones. La versión cinematográfica de Billy Wilder del thriller de James M. Cain “Double Indemnity” hizo que el protagonista principal, interpretado por Fred MacMurray, contara su historia a través de una máquina de dictado, un giro que al propio Cain le pareció tan ingenioso que deseó haberlo usado en el libro.

Entre las actuales aspirantes al Óscar, “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson, es la versión más libre de “Vineland”, de Thomas Pynchon, mientras que “Hamnet”, de Chloé Zhao, se aparta de la novela homónima de Maggie O’Farrell de varias maneras comunes a las adaptaciones, desde comprimir personajes hasta alterar la estructura narrativa. O’Farrell, quien ayudó a escribir el guion, ha dicho que su colaboración con Zhao fue una lección sobre cómo condensar una historia para el cine.

“Ya sabes, el libro es mío, es mi bebé, pero la película es la adaptación de Chloé”, le dijo a The Associated Press en diciembre. “Y la película no se siente como mi hijo, más bien como una especie de sobrina o sobrino. Y así es exactamente como debe ser”.

Partir por la mitad “Wuthering Heights”

Es probable que los fans de “Wuthering Heights” (“Cumbres borrascosas”) se preocupen mucho más por la fidelidad a la novela que el lector promedio de “The Godfather”. Pero, como señalan O'Callaghan y otros expertos en Brontë, haría falta una serie de streaming de varias horas para reproducir fielmente el libro de 1847, que tiene unas 400 páginas y una cronología que se extiende más allá de las vidas de Cathy y Heathcliff. Las versiones más conocidas, incluida la de Fennell y la película de 1939 protagonizada por Laurence Olivier y Merle Oberon, esencialmente eliminan la segunda mitad del libro.

“Algunas versiones para televisión han intentado abarcar el libro completo, al igual que algunas películas, como la adaptación de 1992 (protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche)”, comenta O'Callaghan. “Pero lo que el cine y la televisión no pueden hacer es mantener la ambigüedad de la novela de Emily: el hecho de que su libro sea a la vez una historia de amor trágica y una novela de venganza y una tragedia. El cine y la televisión tienden a centrarse en una de esas cosas para dar claridad y concentrar la tensión dramática”.

Fennell le contó a la AP en una entrevista reciente que se inspiró en sus primeros recuerdos de la novela, en cómo reaccionó a ella cuando era adolescente: “Hay cosas que he añadido por mis propias necesidades, porque amaba tanto el libro y siempre necesitaba desesperadamente algún tipo de sensación de que fuera un poco más allá”, explicó.

Miller comparó la película con un cuento de hadas, “estilizado y extravagante”, y consideró que Fennell es “bastante perspicaz al usar el lenguaje de los cuentos de hadas”. O'Callaghan la encontró “bastante a lo Tim Burton en su perspectiva surrealista”.

“Se aparta radicalmente del libro, pero aun así me resultó entretenida, aunque no estoy segura de si diría que me gusta”, afirma.

La periodista de The Associated Press Sarah Jones-Smith contribuyó desde Los Ángeles.