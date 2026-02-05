Una persona muerta y una desaparecida tras el paso de la tormenta Leonardo por Portugal y España

MADRID, 5 feb (Reuters) -

Un hombre murió en Portugal después de que su coche y, en España, una chica fue arrastrada por ⁠un río tras intentar rescatar a ⁠su perro, mientras la tormenta Leonardo azotaba la península ibérica con fuertes lluvias y vientos el jueves.

Leonardo es la más reciente de una serie ⁠de seis ‌tormentas invernales ​que han azotado Portugal y España este año, causando la muerte de varias personas, arrancando ​tejados de las casas e inundando pueblos.

Un hombre de unos 70 años murió el ‌miércoles en la región sureña portuguesa de Alentejo después ‌de que su coche fuera arrastrado por ​una carretera inundada cerca de una presa, según informaron las autoridades portuguesas.

En la provincia de Málaga, en el sur de España, una chica desapareció tras ser arrastrada por el río Turvilla cuando intentaba rescatar a su perro.

"Ayer estuvimos toda la tarde y toda la noche peinando el río desde el punto donde cayó la chica hasta el final del río . Encontramos al perro, pero a ella no", dijo ⁠el jefe de bomberos de Málaga, Manuel Marmolejo, en la televisión española.

Se espera que la tormenta Marta, el ​siguiente frente meteorológico de la denominada "serie de tormentas", azote la región durante el fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los costes de reconstrucción en Portugal tras la tormenta Kristin de la semana pasada podrían ascender a más de 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares), según dijo el ministro de Economía, Manuel Castro Almeida.

La gente caminaba con el agua hasta la cintura ⁠por do Sal, en el sur de Portugal, después de que las sucesivas tormentas provocaran la rotura ​de los diques del río Sado. Las terrazas de los restaurantes quedaron completamente sumergidas, y se apilaron sacos de arena delante de las puertas para proteger las casas y los comercios.

"Nunca había visto nada igual. Es ‍surrealista", dijo la residente Maria Cadacha. "Hay mucha gente aquí, gente muy buena, muchos comerciantes, casas con daños. No me gustaría estar en su lugar". Los servicios de emergencia de Andalucía habían atendido más de un millón de incidentes hasta la medianoche del miércoles, según informaron en la red social X.

Catorce ríos y diez presas ​se encontraban en riesgo "extremo" de desbordarse, según Antonio Sanz, jefe del departamento de Interior del Gobierno regional.

La Protección Civil Nacional de Portugal afirmó que había registrado al menos 70 incidentes hasta la madrugada del jueves. (Información de Paolo ‍Laudani; edición de Charlie Devereux y Alexandra Hudson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)