Una plataforma web proporciona recursos personalizados de pacientes con cáncer de pulmón para reducir la mortalidad

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un equipo de investigadores de Estados Unidos ha desarrollado una plataforma web que proporciona a los líderes estatales y locales recursos personalizados para reducir las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón y mejorar su tratamiento. Esta 'Herramienta de Planificación de Iniciativas Estatales' (SBI) ha sido diseñada por líderes de salud pública, profesionales de la salud, legisladores y defensores de pacientes, convocados por la Mesa Redonda Nacional sobre Cáncer de Pulmón de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS NLCRT), fundada en 2017 para reducir las muertes por cáncer de pulmón, con el objetivo de crear una herramienta "centralizada y fácil de usar" para ayudar a personalizar y optimizar las iniciativas contra el cáncer de pulmón en el país.

El desarrollo y las características de la herramienta descritas en un artículo publicado por 'Wiley' explica que se planteó mediante reuniones, entrevistas y pruebas de usabilidad; y el contenido, el diseño y la navegabilidad del sitio web se revisaron quincenalmente. También se recopilaron comentarios de los usuarios mediante encuestas.

Asimismo, esta coalición de líderes de salud pública, profesionales, legisladores y defensores de pacientes desarrollan planes de acción en esta plataforma utilizando datos estatales, recursos interactivos y mejores prácticas. En este sentido, sus funciones permiten a los usuarios explorar recomendaciones personalizadas según sus necesidades, ya que cada estado o región presenta desafíos y recursos únicos que dependen de la investigación existente en cáncer de pulmón, la disponibilidad de fondos, las políticas vigentes, el nivel de participación de los profesionales sanitarios y la percepción de la comunidad.

"Esta herramienta proporciona a los líderes estatales y locales los recursos necesarios para impulsar cambios significativos, reducir las disparidades y mejorar las iniciativas de prevención, detección y tratamiento del cáncer de pulmón a nivel nacional", concluye el artículo.