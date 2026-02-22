Una policía muere y 24 personas resultan heridas en explosiones de bombas en Leópolis, Ucrania
KIEV, 22 feb (Reuters) - Una agente de policía murió y 24 personas resultaron heridas tras la detonación de varios artefactos explosivos a medianoche en Leópolis, en el oeste de Ucrania, informó el domingo la Policía Nacional, en un ataque que el presidente Volodímir Zelenski atribuyó a Rusia
"Se ha determinado de forma preliminar que se trataba de artefactos explosivos caseros", informó la policía a través del servicio de mensajería Telegram
El alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyi, escribió en Telegram que el incidente era un acto terrorista y que una policía de 23 años había fallecido. Doce personas seguían hospitalizadas, dos de ellas en estado grave, informó
El ministro del Interior, Ihor Klymenko, dijo que se había detenido a una mujer en relación con la investigación
La policía dijo que la primera explosión se produjo después de que una patrulla llegó al lugar donde se sospechaba que se había producido un robo en una tienda, mientras que la segunda explosión se produjo poco después
Zelenski, en su discurso nocturno por video, acusó a Rusia de estar detrás del ataque y dijo que los autores habían sido reclutados a través de Internet
Los servicios de inteligencia ucranianos creen que Rusia "seguirá haciendo este tipo de cosas, ataques reales contra los ucranianos. Es necesario proteger más a la población", dijo Zelenski
El 24 de febrero se cumple el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. (Reporte de Pavel Polityuk; edición de Thomas Derpinghaus, Alex Richardson y Ron Popeski.)