Una policía muere y 24 personas resultan heridas en explosiones de bombas en Leópolis, Ucrania

KIEV, 22 feb (Reuters) - Una agente de policía murió y 24 personas resultaron heridas tras la detonación de varios artefactos explosivos a medianoche en Leópolis, en el oeste de Ucrania, informó el domingo la Policía Nacional, en un ataque que el presidente Volodímir Zelenski atribuyó a Rusia

"Se ha determinado de forma preliminar que se trataba de artefactos explosivos caseros", informó la policía a través del servicio de mensajería Telegram

El alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyi, escribió en Telegram que el incidente era un acto terrorista y que una policía de 23 años había fallecido. Doce personas seguían hospitalizadas, dos de ellas en estado grave, informó

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, dijo que se había detenido a una mujer en relación con la investigación

La policía dijo que la primera explosión se produjo después de que una patrulla llegó al lugar donde se sospechaba que se había producido un robo en una tienda, mientras que la segunda explosión se produjo poco después

Zelenski, en su discurso nocturno por video, acusó a Rusia de estar detrás del ataque y dijo que los autores habían sido reclutados a través de Internet

Los servicios de inteligencia ucranianos creen que Rusia "seguirá haciendo este tipo de cosas, ataques reales contra los ucranianos. Es necesario proteger más a la población", dijo Zelenski

El 24 de febrero se cumple el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. (Reporte de Pavel Polityuk; edición de Thomas Derpinghaus, Alex Richardson y Ron Popeski.)