Una Publicación de la Society for Advancement of Patient Blood Management (SABM) Recomienda el Monitoreo Continuo de la Hemoglobina

Masimo (nasdaq: masi) anunci贸 hoy las conclusiones de un documento t茅cnico publicado por la society for the advancement of patient blood management (sabm) que destaca la importancia del monitoreo continuo de la hemoglobina (hgb) para mejorar los resultados de los pacientes en entornos de cuidados intensivos y perioperatorios. 1 los autores de la publicaci贸n concluyeron que 鈥渓os dispositivos de monitoreo continuo de hemoglobina proporcionan datos de tendencia en tiempo real altamente valiosos que pueden ayudar a los m茅dicos a tomar decisiones m谩s oportunas鈥.

Fundada en 2001, la SABM es reconocida como un recurso educativo clave para la Administraci贸n de Sangre del Paciente (Patient Blood Management, PBM). La sociedad define la PBM como la aplicaci贸n puntual de conceptos m茅dicos y quir煤rgicos, basados en la evidencia, dise帽ados para mantener la concentraci贸n de hemoglobina, optimizar la hemostasia y minimizar la p茅rdida de sangre en un esfuerzo por mejorar los resultados de los pacientes. Para ello, el documento t茅cnico de la SABM revisa m谩s de 10 a帽os de publicaciones revisadas por colegas sobre el monitoreo continuo de hemoglobina para establecer una conclusi贸n. El documento t茅cnico indica que 鈥渢ener acceso continuo a los niveles de hemoglobina en ofertas de tiempo real ofrece una clara ventaja sobre los m茅todos de medici贸n tradicionales, ya que permite a los m茅dicos detectar los cambios en los niveles de hemoglobina r谩pidamente y ajustar las estrategias de administraci贸n cl铆nica en consecuencia鈥.

Masimo ofrece un monitoreo de hemoglobina no invansivo y continuo, SpHb 庐, como parte de su plataforma rainbow 庐 Pulse CO-Oximetry. Para mostrar las tendencias de SpHb, los sensores de Masimo rainbow 庐 pueden conectar con una variedad de Masimo Pulse CO-Oximeters 庐, que incluyen monitores para pacientes disponibles o en desarrollo de m谩s de 20 socios de OEM (Original Equipment Manufacturers, Fabricantes de Equipos Originales) de Masimo. Para obtener detalles, visite masimo.com/oem/partners. Al utilizar diversas longitudes de onda de luz, SpHb ofrece visibilidad en tiempo real de los cambios (o falta de ellos) en la hemoglobina entre las tomas invasivas de muestras de sangre.

Se ha observado que el monitoreo continuo de la hemoglobina con SpHb como parte de un programa de PBM mejora los resultados en cirug铆as con alta y baja p茅rdida de sangre, tales como la reducci贸n del porcentaje de pacientes que reciben transfusiones 2, la disminuci贸n de las unidades de gl贸bulos rojos transfundidos por paciente 3-4, el acortamiento del tiempo de transfusi贸n 5, la disminuci贸n de los costos 6 e, incluso, la reducci贸n de la mortalidad 30 y 90 d铆as despu茅s de la cirug铆a en un 33 % y 29 %, respectivamente 7. Esta evidencia del impacto de SpHb sobre los resultados se extiende por todo el mundo y representa a 6 pa铆ses en 4 continentes diferentes. 2-8

Una de las referencias clave citadas por el documento t茅cnico son los Est谩ndares Administrativos y Cl铆nicos de la SABM para Programas de PBM (5 ta edici贸n). En estos est谩ndares, se recomienda el 鈥渦so de hemoglobina no invasiva y otras mediciones de laboratorio鈥 como parte de una estrategia para reducir la p茅rdida de sangre de la flebotom铆a. 9 Del mismo modo, los 煤ltimos est谩ndares pedi谩tricos de la SABM (4 ta edici贸n) recomiendan que 鈥渟e utilicen t茅cnicas no invasivas para monitorear los gases en sangre, la hemoglobina y otros analitos cuando sea posible鈥. 10

Sherri Ozawa, enfermera matriculada, presidente de SABM, coment贸: 鈥淐reemos que la administraci贸n integral de sangre del paciente ser谩 el est谩ndar global de atenci贸n. La evidencia muestra que los resultados de los pacientes son mejores cuando la sangre propia del paciente est谩 bien administrada y se evitan las transfusiones innecesarias. Los m茅dicos necesitan acceso a informaci贸n oportuna que les permita tomar decisiones m谩s informadas, como la informaci贸n proporcionada por la tecnolog铆a no invasiva de hemoglobina鈥.

El documento t茅cnico de la SABM tambi茅n aborda la funci贸n del 铆ndice de variabilidad pletismogr谩fica (PVi 庐 ) como parte de la PBM. El PVi es un indicador continuo, din谩mico y no invasivo del grado de respuesta a los l铆quidos en determinadas poblaciones de pacientes adultos con ventilaci贸n mec谩nica. Es una medida de los cambios din谩micos en el 铆ndice de perfusi贸n (perfusion index, PI) que tienen lugar durante el ciclo respiratorio. Los autores se帽alan que 鈥渃ombinar dicha medida con el monitoreo de Hgb no invasivo puede producir un panorama m谩s exhaustivo del estado hemodin谩mico y circulatorio de los pacientes鈥. M谩s de 100 estudios independientes han demostrado la utilidad del PVi como indicador de la respuesta a los l铆quidos. 11

El Dr. William Wilson, director m茅dico de Masimo, declar贸: 鈥淟os anestesi贸logos y los m茅dicos de cuidados intensivos han reconocido desde hace mucho tiempo la importancia de las medidas din谩micas de volumen intravasuclar y respuesta a los l铆quidos. Con la combinaci贸n de PVi y SpHb, los m茅dicos tienen una gran cantidad de informaci贸n junto a la cama, accesible a trav茅s de algo tan ubicuo como un sensor de pulsioximetr铆a鈥.

Joe Kiani, fundador y director ejecutivo de Masimo, coment贸: 鈥淒esde la presentaci贸n de SpHb en 2008, hemos visto a m谩s de 75 pa铆ses adoptar esta tecnolog铆a y numerosas publicaciones que resaltan su impacto positivo en los resultados. La SABM es reconocida como la principal proveedora de educaci贸n profesional en administraci贸n de sangre del paciente. Nos complace ver a la SABM recomendar el uso de SpHb y PVi para mejorar los resultados de los pacientes鈥.

La SpHb no pretende reemplazar las pruebas de sangre de laboratorio. Las decisiones cl铆nicas relacionadas con las transfusiones de gl贸bulos rojos deber谩n basarse en el juicio del m茅dico, que considerar谩, entre otros factores, el estado del paciente, el monitoreo continuo de SpHb y las pruebas de diagn贸stico de laboratorio que usan muestras de sangre.

La precisi贸n de PVi para medir la capacidad de respuesta a los l铆quidos es variable y depende de varios factores relacionados con el paciente, el procedimiento y los dispositivos. PVi mide la variaci贸n de la amplitud pletismogr谩fica, pero no proporciona mediciones del volumen sist贸lico ni del gasto card铆aco. Las decisiones sobre la gesti贸n de l铆quidos se deben basar en una evaluaci贸n completa del estado del paciente y no se deben basar 煤nicamente en PVi.

Acerca de Masimo

Masimo (nasdaq: masi) es una compa帽铆a global de tecnolog铆a m茅dica que desarrolla y produce una amplia gama de tecnolog铆as de monitoreo l铆deres en la industria, entre las que se incluyen mediciones innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatizaci贸n y conectividad. nuestra misi贸n es mejorar los resultados del paciente, reducir el costo de la atenci贸n y llevar el monitoreo no invasivo a nuevos lugares y aplicaciones. ha quedado demostrado, en m谩s de 100 estudios independientes y objetivos, que la pulsioximetr铆a masimo set 庐 measure-through motion and low perfusion鈩, lanzada en 1995, supera a otras tecnolog铆as de pulsioximetr铆a 12. se ha comprobado que masimo set 庐 tambi茅n ayuda al personal cl铆nico a reducir la retinopat铆a severa de los partos prematuros en neonatos 13, mejora la detecci贸n de cardiopat铆as cong茅nitas graves (cchd) en reci茅n nacidos 14 y, cuando se usa para el monitoreo continuo junto a patient safetynet鈩 de masimo en salas posoperatorias, reduce las activaciones del equipo de respuesta r谩pida, las transferencias a la uci y los costos 15-18. se estima que masimo set 庐 se usa en m谩s de 200 millones de pacientes en los principales hospitales y otros entornos m茅dicos de todo el mundo 19 y es la pulsioximetr铆a principal en 9 de los 10 hospitales m谩s importantes seg煤n la clasificaci贸n de la 2021-22 u.s. news and world report best hospitals honor roll (lista de honor de los mejores hospitales en 2021 y 2022 de u.s. news and world report) 20. masimo sigue perfeccionando set 庐 y anunci贸 en 2018 que la precisi贸n de la spo 2 en los sensores rd set 庐 en condiciones de movimiento se ha mejorado significativamente, al brindar al personal cl铆nico mayor seguridad de que los valores de spo 2 en los que conf铆an reflejan con precisi贸n el estado fisiol贸gico de un paciente. en 2005, masimo present贸 la tecnolog铆a rainbow 庐 pulse co-oximetry, que permite el monitoreo continuo y no invasivo de los componentes de la sangre que anteriormente solo pod铆an medirse de forma invasiva, como la hemoglobina total (sphb 庐 ), el contenido de ox铆geno (spoc鈩), la carboxihemoglobina (spco 庐 ), la metahemoglobina (spmet 庐 ), el 铆ndice de variabilidad pletismogr谩fica (pleth variability index, pvi 庐 ), el 铆ndice registrado de interpretaci贸n vascular del m茅dico (rpvi鈩, rainbow 庐 pvi) y el 铆ndice de reserva de ox铆geno (oxygen reserve index, ori鈩). en el a帽o 2013, masimo introdujo la plataforma de monitoreo y conectividad de pacientes root 庐 (patient monitoring and connectivity platform), construida desde cero para que sea lo m谩s flexible y expandible posible a fin de facilitar la incorporaci贸n de otras tecnolog铆as de monitoreo de masimo y de terceros; las incorporaciones clave de masimo incluyen el monitoreo de funci贸n cerebral de pr贸xima generaci贸n sedline 庐 (next generation brain function monitoring), la oximetr铆a regional o3 庐 (regional oximetry) y las l铆neas de muestreo de capnograf铆a isa鈩 (capnography) con nomoline 庐. la familia de pulse co-oximeters 庐 de monitoreo continuo y de comprobaci贸n aleatoria de masimo incluye dispositivos dise帽ados para ser usados en una variedad de escenarios cl铆nicos y no cl铆nicos, entre los que se incluye la tecnolog铆a port谩til sin sujeci贸n, tal como los radius-7 庐 y radius ppg鈩; dispositivos port谩tiles tales como rad-67 庐; los pulsiox铆metros para la yema de los dedos, como mightysat 庐 rx; y los dispositivos disponibles para su uso tanto en el centro de atenci贸n m茅dica como en el hogar, como el rad-97 庐. las soluciones de automatizaci贸n hospitalaria y conectividad de masimo se centran en la plataforma masimo hospital automation鈩 e incluyen la puerta de enlace iris 庐, isirona鈩, patient safetynet, replica鈩, halo ion鈩, uniview 庐, uniview :60鈩 y masimo safetynet鈩. puede encontrar m谩s informaci贸n acerca de masimo y sus productos en www.masimo.com. puede encontrar todos los estudios cl铆nicos publicados sobre los productos de masimo en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi y RPVi no obtuvieron la habilitaci贸n 510(k) de la FDA y no est谩n disponibles para la venta en Estados Unidos. El uso de la marca comercial Patient SafetyNet se realiza bajo licencia del University HealthSystem Consortium.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro tal como se las define en la Secci贸n 27A de la Securities Act de 1933 y la Secci贸n 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en relaci贸n con la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con la eficacia potencial de Masimo SpHb 庐 y PVi 庐. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas actuales acerca de los eventos futuros que nos afectan, y est谩n sujetas a incertidumbres y a riesgos dif铆ciles de predecir, muchos de los cuales est谩n fuera de nuestro control y podr铆an hacer que los resultados reales difieran materialmente y de modo adverso de lo expresado en nuestras declaraciones a futuro, como resultado de varios factores de riesgo que incluyen, entre otros: riesgos relacionados con nuestras suposiciones acerca de la repetibilidad de los resultados cl铆nicos; riesgos relacionados con nuestra creencia de que las tecnolog铆as de medici贸n no invasivas 煤nicas de Masimo, incluida la SpHb y PVi de Masimo, contribuyen a resultados cl铆nicos positivos y a la seguridad del paciente; riesgos relacionados con nuestra creencia de que los avances m茅dicos no invasivos de Masimo brindan soluciones rentables y ventajas 煤nicas; riesgos relacionados con la COVID-19; as铆 como otros factores analizados en la secci贸n 鈥淔actores de riesgo鈥 de nuestros informes m谩s recientes presentados ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, 鈥淪EC鈥), disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Aun cuando creemos que las expectativas reflejadas en nuestras declaraciones a futuro son razonables, no sabemos si nuestras expectativas resultar谩n correctas. Todas las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa est谩n expresamente calificadas en su totalidad por las anteriores declaraciones cautelares. Se advierte a los lectores no confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro, las cuales solo afirman lo dicho al d铆a de la fecha. No asumimos ninguna obligaci贸n de actualizar, enmendar o aclarar estas declaraciones o los 鈥淔actores de riesgo鈥 contenidos en nuestros informes m谩s recientes presentados ante la SEC, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, eventos futuros o u otros motivos, excepto cuando as铆 lo exijan las leyes burs谩tiles aplicables.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

