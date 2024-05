Una "candidata" en la calle y otro en la boleta: la oposición venezolana en las presidenciales

Sobre un camión, en el furor de cada discurso, María Corina Machado desenrolla un cartel de Edmundo González Urrutia ante la multitud. "¡Tenemos candidato!", grita la inhabilitada líder opositora venezolana, alma de la campaña presidencial contra Nicolás Maduro.

Más de dos millones de personas votaron a Machado en las primarias opositoras para ser la rival de Maduro, en el poder desde 2013. Pero quedó fuera de la boleta electoral por una sanción de la Contraloría, de línea oficialista, que le impide ejercer cargos públicos por 15 años. González Urrutia, un ilustre desconocido de 74 años, se convirtió en el candidato formal de la oposición mayoritaria.

Pero Machado es la campaña.

Lleva semanas recorriendo el país, en auto -las autoridades le impiden tomar un avión-, y congrega multitudes en cuanto pueblo visita.

En el estado Zulia, fronterizo con Colombia y mayor colegio electoral del país, lidera un mitin frente a miles de personas en su capital Maracaibo. En esta región petrolera, venida abajo entre la corrupción y desinversiones en la industria, comenzó la explotación comercial de crudo venezolano hace más de un siglo.

Favorita en las encuestas, Machado se abre paso entre seguidores eufóricos, que buscan abrazarla, tocarla, apretujarla... y llega a la tarima: es una imagen típica de campaña.

En el discurso promete ser "la presidenta de todos los venezolanos", aunque formalmente no es la candidata, sino el diplomático que hasta ahora no apareció en público con ella: no hay una foto o un video en redes sociales, mucho menos un acto político.

"Es un hombre bueno, serio, honrado. Y por eso les quiero pedir... que el 28 de julio vayamos a votar con energía", exclama desde el área de carga de un camión convertido en tarima. "¡Vamos a ganar, vamos a cobrar, vamos a arrasar!", arenga.

"¡Estamos listos!", le responde la multitud. "¡Vamos a liberar a Venezuela!", insiste ella.

- "gemelos" -

Luego de que la corte suprema ratificó en enero de 2024 la inhabilitación de Machado, que ella tacha de ilegal, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PDU) intentó inscribir una primera candidatura, que fue bloqueada, y en el último minuto a González, de manera provisional.

Sin que nunca antes hubiese disputado un cargo de elección popular, la PUD decidió ratificarlo como candidato.

"Creían que cerrándome el camino la gente iba a decir 'hasta aquí llegamos' y lo que ha ocurrido es todo lo contrario", dice Machado a la AFP después del mitin. "La gente me dice 'yo voto por el que tú me digas' y lo agradezco en el alma porque demuestra una gran confianza".

"Cuando además Edmundo González Urrutia aceptó esta responsabilidad, quedó claro lo que cada uno iba a aportar en este proceso", sigue.

Jesús Castillo-Molleda, politólogo y socio director de la firma Polianalítica, define la campaña "como si fueran unos gemelos: por un lado la vocera y por otro el candidato real".

El politólogo y analista Nicmer Evans coincide: "tenemos hoy un candidato formal y una candidata de campo. Edmundo González es la garantía hasta ahora de participación y unión estratégica, mientras María Corina en la líder de masas que recorre el país movilizando el voto".

Y aunque el rostro de Machado monopoliza la campaña, algunos de los asistentes al mitin en Maracaibo llevaban camisetas y gorras con el nombre del candidato unitario y el eslogan "Edmundo pa' todo el mundo".

"Estamos conscientes de que el candidato es Edmundo González Urrutia, pero la líder de la oposición es María Corina Machado", dice Javier Atencio, presente en el mitin en Maracaibo. "A quien diga María Corina Machado que es el candidato, por ese va a votar toda Venezuela".

"Aunque lamentablemente el señor Edmundo no puede recorrer el país (...), ella está aquí dando la cara a todos los venezolanos", señala por su parte Ithzandra Ledezma, propietaria de una panadería en Maracaibo.

La dirigente llega a Zulia después de girar en otros estados con su pendón de González Urrutia. ¿Del papel a la realidad? "Cuando se pueda probablemente la acompañe en alguna que otra actividad", dice él a la AFP. "Falta poco, pero no voy a adelantar", asoma ella.

Jt/mbj/nn