Una redada policial deja 64 muertos en Río de Janeiro antes de conferencia sobre el clima

RIO DE JANEIRO, 28 oct (Reuters) - Al menos 64 personas fallecieron el martes en la operación policial más mortal de la que se tenga registro en Río de Janeiro, dijo un funcionario estatal a Reuters, y que tuvo por objetivo una gran banda criminal, a solo días de que la ciudad brasileña acoja importantes eventos relacionados con la cumbre mundial sobre el clima de la COP30.

La policía lleva a cabo a menudo operaciones a gran escala contra el crimen organizado antes de grandes acontecimientos en Río, que acogió partidos del Mundial de Fútbol de 2014, los Juegos Olímpicos de 2016, la cumbre del G20 de 2024 y la cumbre de los BRICS este año.

La próxima semana, Río será sede de la cumbre mundial C40 de alcaldes que luchan contra el cambio climático y del Premio Earthshot del príncipe Guillermo, en el que participarán celebridades como la estrella del pop Kylie Minogue y el tetracampeón mundial de Fórmula Uno Sebastian Vettel.

La programación forma parte de los preparativos de la COP30, la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima, que se celebra en la ciudad amazónica de Belem del 10 al 21 de noviembre.

La cifra de muertos confirmada el martes por el gobernador de Río, Claudio Castro, entre los que había cuatro policías, fue más del doble de la anterior operación policial más mortífera en Río.

"Nos mantenemos firmes frente al narcoterrorismo", escribió el gobernador Claudio Castro en redes sociales al anunciar la operación, en la que, según dijo, participaron 2500 efectivos de seguridad y 32 vehículos blindados en los complejos de favelas de Alemao y Penha.

Las favelas son asentamientos pobres y densamente poblados de la periferia de Río.

La policía difundió vídeos en los que se veía a los sospechosos usando drones armados con granadas contra la policía. Las imágenes también mostraban a hombres armados huyendo hacia una zona boscosa próxima a la operación.

Cuando amainaron los combates más intensos, un testigo de Reuters vio a policías de una unidad de operaciones especiales acorralando a decenas de hombres sin camiseta.

Familiares sollozantes se congregaron frente a un hospital público que atendía a los heridos.

La operación del martes fue descrita por el gobierno estatal como la mayor dirigida contra la banda Comando Vermelho.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, dijo que el Gobierno federal no había recibido ninguna solicitud de apoyo de las autoridades estatales antes de la "sangrienta" operación, y añadió que había seguido la evolución de los acontecimientos a través de los informes de los medios de comunicación.

Castro informó que al menos 81 personas fueron detenidas mientras las autoridades intentaban cumplir 250 órdenes de detención y registro, añadió el gobierno.

Alrededor de 50 instalaciones sanitarias y educativas vieron interrumpidas sus actividades debido a los enfrentamientos, y las rutas de autobuses tuvieron que modificarse para evitar los disparos.

Sin embargo, algunos grupos de la sociedad civil criticaron el gran número de muertos en una operación de estilo militar. Carolina Ricardo, directora ejecutiva del grupo de reflexión sobre seguridad Sou da Paz, lo calificó de tragedia.

"Se trata de un enfoque totalmente fallido, porque no se centra realmente en los eslabones de la cadena de producción de drogas", dijo.