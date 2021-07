Una representante del pueblo mapuche, elegida presidenta de la Convención Constitucional chilena

La representante del pueblo mapuche Elisa Lonc贸n ha sido elegida este domingo presidenta de la Comvenci贸n Constitucional, constituida tras las interrupciones provocadas por las movilizaciones.

Lonc贸n, profesora de idiomas, ha logrado 96 de los 155 votos en segunda vuelta, con lo que se ha impuesto a Harry J眉rgensen, candidato de Vamos por Chile, que obtuvo 36 votos, todos los de su bloque.

Lonc贸n logr贸 58 votos en primera vuelta, mientras que J眉rgensen obtuvo los mismos 36 y Alicia Godoy, 35. En la segunda vuelta Lonc贸n sum贸 los votos de los representantes de los pueblos originarios, de la Lista del Pueblo, del Frente Amplio y de algunos independientes.

Tras su elecci贸n, Lonc贸n ha levantado la bandera del pueblo mapuche entre consignas como "se siente, se siente, arriba los que luchan".

"Un saludo grande al pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia, en la isla, a todo el pueblo que nos est谩 escuchando. Aqu铆 estamos, agradecerle el poyo a las diferentes agrupaciones que depositaron su sue帽o en el llamado que hiciera la naci贸n mapuche para votar por una mapuche mujer, para cambiar la historia de este pa铆s", ha proclamado Lonc贸n tras la votaci贸n.

"Este saludo y agradecimiento es tambi茅n para la diversidad sexual, para las mujeres que caminaron en contra de todo sistema de dominaci贸n. Agradecerles que estamos instalando aqu铆 una manera de ser plural, democr谩tico, participativo. Por eso esta convenci贸n transformar谩 Chile en un Chile plurinacional, en un Chile multicultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, de las cuidadoras, que cuide la madre tierra, que tambi茅n limpie las aguas. Este sue帽o se hace realidad. Es posible refundar este Chile", ha asegurado.

La primera sesi贸n constituyente ha estado marcada por las protestas y por la decisi贸n de suspender el proceso debido a incidentes que se registraron tanto en el interior como en el exterior de la antigua sede del Congreso.

La constituyente de la Lista del Pueblo Elsa Labra帽a pidi贸 no continuar con la sesi贸n hasta que se detuviera la "represi贸n". "Tenemos heridos, tenemos reprimidos. Tenemos nuestro familiares afuera que est谩n siendo reprimidos por la polic铆a (...). No vamos a empezar la ceremonia hasta que no nos aseguren que afuera se dej贸 de reprimir a nuestro pueblo", afirm贸.

Entonces la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, suspendi贸 moment谩neamente la sesi贸n inaugural con "el objeto de asegurarnos de que el pa铆s est茅 tranquilo y podamos tener la audiencia solemne como corresponde a estas autoridades y a nuestro pa铆s".

La redacci贸n de la nueva Constituci贸n en Chile, que vendr谩 a sustituir a la anterior aprobada en 1980 bajo el r茅gimen del general Augusto Pinochet, es el resultado de las movilizaciones contra el Gobierno de Sebasti谩n Pi帽era que comenzaron en octubre de 2019 y se prolongaron durante meses.

Finalmente, un acuerdo entre la mayor铆a de los partidos pol铆ticos llev贸 a la celebraci贸n de un refer茅ndum el pasado 25 de octubre --tuvo que ser aplazado por la pandemia-- en el que el 78,2 por ciento de los chilenos votaron 's铆' a la nueva Carta Magna, redactada por una convenci贸n constituyente, seg煤n eligi贸 el 79 por ciento.

