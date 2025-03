Una reunión de familia: PUMA y Scuderia Ferrari HP festejan sus 20 años en las pistas de velocidad

MARANELLO, Italia--(BUSINESS WIRE)--mar. 5, 2025--

PUMA y Scuderia Ferrari HP celebran dos décadas de colaboración. Esta asociación supera permanentemente los límites de la velocidad, del diseño y de la cultura del automovilismo. Más que un hito, esta alianza ininterrumpida sigue poniendo en marcha innovaciones en las competencias de automovilismo, el estilo y en muchos otros ámbitos, y diseña el futuro de la velocidad.

La colaboración entre PUMA y Scuderia Ferrari comenzó en 2005 y, desde entonces, han sido testigos de muchos momentos inolvidables. En los últimos 20 años, Ferrari consolidó su estatus como la marca más icónica de la Fórmula 1. Pilotos legendarios como Kimi Räikkönen y Charles Leclerc festejaron victorias y campeonatos mundiales con la indumentaria para competencias de automovilismo de PUMA. Como en 2025 tenemos este hito tan importante, queremos crear un momento emblemático para tomar conciencia y rendir homenaje a este excepcional aniversario.

Para conmemorar la ocasión, PUMA y Scuderia Ferrari HP organizaron una cena exclusiva en el icónico edificio ASGT, que alberga al equipo HyperCar, así como a los coches históricos de Ferrari y los XX Programmes, en Maranello, Italia. La cena reunió a algunos de los nombres más destacados del automovilismo, incluidos Lewis Hamilton y Charles Leclerc, junto con invitados muy especiales como Jean Alesi, Giancarlo Fisichella, Toni Vilander y otros. Más que una celebración, la velada sirvió como un homenaje al compromiso, la pasión y la visión compartida, que es lo que ha definido a esta colaboración.

Durante la cena, Lewis Hamilton y Charles Leclerc participaron en un panel de debate moderado por la piloto y presentadora Vicky Piria, y compartieron puntos de vista sobre la evolución del automovilismo y el futuro de las competencias. El evento también incluyó la presentación oficial de una nueva colección de réplicas a modo de celebración por los 20 años de cooperación entre PUMA y Scuderia Ferrari HP.

"Las competencias de automovilismo son una búsqueda incansable de la perfección. Durante dos décadas, PUMA ha estado y trabajado junto a Scuderia Ferrari HP para desarrollar equipos que sigan la evolución del automovilismo, fusionando velocidad, precisión y estilo", dijo Maria Valdes, directora de productos de PUMA. "A medida que el automovilismo evoluciona, se van superando los límites de la tecnología, la precisión y el rendimiento humano; por eso, estamos encantados de seguir en marcha con Scuderia Ferrari HP".

Como líder en ropa, calzado y accesorios para el automovilismo, PUMA ha desempeñado un papel fundamental en el equipamiento de los pilotos y del equipo de Scuderia Ferrari HP con tecnología de vanguardia y diseños basados en el rendimiento. La colaboración no solo logró avances en los equipos de indumentaria para competencias de automovilismo, sino que también llevó el inconfundible ADN de Ferrari a la indumentaria urbana y de los aficionados en todo el mundo.

“El automovilismo está en el ADN de PUMA, y la extensa colaboración con Ferrari es un ejemplo de nuestra búsqueda incansable de la excelencia", dijo Thomas Josnik, vicepresidente de automovilismo de PUMA. "Juntos, hemos redefinido la innovación en indumentaria para competencias de automovilismo y seguimos estableciendo nuevos estándares en el deporte".

El director del equipo Scuderia Ferrari HP, Frédéric Vasseur, reflexionó sobre la importancia de esta colaboración: "La asociación entre Ferrari y PUMA ha sido clave para mejorar el rendimiento de nuestro equipo dentro y fuera de las pistas. En los últimos 20 años, evolucionamos juntos y superamos los límites tecnológicos y de diseño que respaldan nuestro afán de victoria. Esperamos seguir por esta ruta de innovación y excelencia".

Mientras en PUMA y Scuderia Ferrari HP continuamos nuestro viaje hacia el futuro, este aniversario de 20 años nos sirve tanto de reflexión sobre los logros pasados como de inspiración para la próxima era de innovación en competencias de automovilismo y, a la vez, para reafirmar el compromiso de superar los límites del diseño y la innovación a fin de asegurarnos de que el próximo capítulo de nuestra colaboración sea más ágil, audaz y emocionante que nunca.

PUMA

PUMA es una de las principales marcas deportivas a nivel mundial, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante 75 años, PUMA ha alentado el deporte y la cultura de forma incansable mediante la creación de productos ágiles para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y para estilos de vida inspirados en el deporte en varias categorías, como fútbol, entrenamiento y running, básquet, golf y automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar influencias deportivas a la cultura urbana y la moda. El PUMA Group posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a aproximadamente 20 000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach, Alemania.

