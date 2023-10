Por Will Dunham

WASHINGTON, 23 oct (Reuters) - Durante la misi√≥n Apolo 17 de 1972, la √ļltima vez que se pis√≥ la Luna, los astronautas estadounidenses Harrison Schmitt y Eugene Cernan recogieron 110,4 kilogramos de muestras de suelo y rocas que llevaron a la Tierra para su estudio.

Medio siglo despu√©s, los cristales del mineral circ√≥n en el interior de un fragmento de roca √≠gnea de grano grueso recogido por Schmitt est√°n proporcionando a los cient√≠ficos un conocimiento m√°s profundo sobre la formaci√≥n de la Luna y la edad exacta de la compa√Īera celeste de la Tierra.

La Luna es unos 40 millones de a√Īos m√°s antigua de lo que se pensaba: se form√≥ hace m√°s de 4.460 millones de a√Īos, unos 110 millones de a√Īos despu√©s del nacimiento del Sistema Solar, afirmaron los cient√≠ficos el lunes, bas√°ndose en los an√°lisis de los cristales.

La principal hip√≥tesis sobre la formaci√≥n de la Luna es que, durante la ca√≥tica historia inicial del Sistema Solar, un objeto del tama√Īo de Marte llamado Theia choc√≥ contra la Tierra primigenia. Esto expuls√≥ magma ‚ÄĒroca fundida‚ÄĒ al espacio, formando un disco de escombros que orbit√≥ la Tierra y se fusion√≥ en la Luna. Pero el momento exacto de la formaci√≥n de la Luna ha sido dif√≠cil de precisar.

Los cristales minerales pudieron formarse después de que el magma se enfriara y solidificara. Los investigadores utilizaron un método llamado tomografía de sonda atómica para confirmar la edad de los sólidos más antiguos conocidos que se formaron tras el impacto gigante, los cristales de circón del interior del fragmento de un tipo de roca llamada norita recogido por Schmitt.

"Me encanta el hecho de que este estudio se haya realizado sobre una muestra que fue recogida y tra√≠da a la Tierra hace 51 a√Īos. En aquella √©poca, la tomograf√≠a por sonda at√≥mica a√ļn no se hab√≠a desarrollado y los cient√≠ficos no habr√≠an imaginado los tipos de an√°lisis que hacemos hoy", afirma el cosmoqu√≠mico Philipp Heck, director principal de investigaci√≥n del Museo Field de Chicago, profesor de la Universidad de Chicago y autor principal del estudio publicado en la revista Geochemical Perspectives Letters.

"Curiosamente, todos los minerales m√°s antiguos encontrados en la Tierra, Marte y la Luna son cristales de circ√≥n. El circ√≥n, no el diamante, dura para siempre", a√Īadi√≥ Bidong Zhang, cient√≠fico planetario de la UCLA y coautor del estudio.

La roca que contiene el circón se recogió en el valle Taurus-Littrow, en el extremo sudoriental del Mare Serenitatis (Mar de la Serenidad) lunar, y se almacenó en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

"Los circones son muy duros y resistentes y sobreviven a la descomposición de las rocas durante la meteorización", dijo Heck.

Un estudio dirigido por Zhang publicado en 2021 utilizó una técnica llamada análisis de microsonda iónica para medir cuántos átomos de uranio y plomo había en los cristales, calculando la edad del circón en función de la desintegración del uranio radiactivo en plomo a lo largo del tiempo. Esta edad debía confirmarse mediante otro método, debido a una posible complicación relacionada con los átomos de plomo si existían defectos en la estructura cristalina del circón.

El nuevo estudio utilizó la tomografía de sonda atómica para determinar que no había complicaciones relacionadas con los átomos de plomo, confirmando así la edad de los cristales.

"En mi opinión, se trata de un magnífico ejemplo de lo que la nanoescala, o incluso la escala atómica, puede decirnos sobre cuestiones de gran calado", afirma Jennika Greer, autora principal del estudio y cosmoquímica de la Universidad de Glasgow, Escocia.

La Luna, que orbita alrededor de la Tierra a una distancia media de unos 385.000 kilómetros, tiene un diámetro de unos 3.475 kilómetros, algo más de una cuarta parte del diámetro de nuestro planeta.

"El impacto gigante que formó la Luna fue un acontecimiento cataclísmico para la Tierra y cambió la velocidad de rotación de la Tierra. Después de eso, la Luna tuvo un efecto estabilizador del eje de rotación de la Tierra y ralentizó su velocidad de rotación", explica Heck. "La fecha de formación de la Luna es importante, ya que solo después de ese evento la Tierra se convirtió en un planeta habitable".

"La Luna ayuda a estabilizar el eje de la Tierra para un clima estable", a√Īadi√≥ Zhang. "Los tirones gravitatorios de la Luna ayudan a dar forma al ecosistema oce√°nico. La Luna es fuente de inspiraci√≥n para las culturas y exploraciones humanas. Y la NASA y otras agencias espaciales ven en la Luna un trampol√≠n para futuras exploraciones del espacio profundo". (Reporte de Will Dunham; edici√≥n de Lisa Shumaker; editado en espa√Īol por Tom√°s Cobos)