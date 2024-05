Una salida del Chelsea "no sería el fin del mundo", dice Pochettino

El entrenador argentino del Chelsea Mauricio Pochettino dijo que "no sería el fin del mundo" si abandona el club londinense al final de temporada, deslizando la posibilidad de una salida.

El argentino ha sido criticado a lo largo de una complicada primera temporada en Stamford Bridge.

Ante el aumento de rumores de que podría ser despedido por el propietario estadounidense del Chelsea Todd Boehly, Pochettino aprovechó para dar también su punto de vista sobre su futuro.

"Si entonces estamos contentos, es perfecto, pero no depende solo de que la directiva lo esté, porque también tenemos que estarlo nosotros, quizás no lo estemos y necesitemos separarnos", dijo 'Poche'.

"No sería la primera vez que un cuerpo técnico decide no continuar. Mañana podría decir 'Me voy'", continuó. "Es una decisión tomada por dos partes, no sólo si el Chelsea no está contento, si el propietario no está contento o si el director deportivo no está contento".

"Quizás no estamos contentos porque llegamos aquí con un trabajo por hacer, pero al final no era lo que esperábamos. No estoy diciendo que no esté feliz. Si separamos los caminos no es un problema, no sería el fin del mundo", concluyó.

Boehly ya ha despedido al alemán Thomas Tuchel y al inglés Graham Potter desde que su consorcio compró el Chelsea en 2022.

Los 'Blues' ocupan la 7ª posición tras una temporada muy irregular, y a falta de dos jornadas apuran sus opciones para entrar en competiciones europeas.

jw/smg/nr/dam/iga

AFP