Una segunda patera con 10 personas es interceptada en Formentera
Formentera, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -
Una segunda patera con 10 personas a bordo, de origen magrebí, ha sido interceptada este domingo en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. El incidente ha ocurrido en torno a las 10.52 horas. Los migrantes han sido localizados en la zona Ses Pesqueres Altes (Pilar de La Mola). En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil de Formentera y del Grupo Reserva y Seguridad (GRS) n° 3.
También este domingo, a las 08.28 horas se ha interceptado a 16 personas migrantes de origen subsahariano y magrebí en la Playa de Es Migjorn, en Formentera. En el rescate de estas 16 personas migrantes han intervenido asimismo efectivos de la Guardia Civil de Formentera y del Grupo Reserva y Seguridad (GRS) n° 3, además de Salvamento Marítimo.
