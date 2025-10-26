LA NACION

Una segunda patera con 10 personas es interceptada en Formentera

Una segunda patera con 10 personas es interceptada en Formentera

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Una segunda patera con 10 personas es interceptada en Formentera
Una segunda patera con 10 personas es interceptada en Formentera

Formentera, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

Una segunda patera con 10 personas a bordo, de origen magrebí, ha sido interceptada este domingo en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. El incidente ha ocurrido en torno a las 10.52 horas. Los migrantes han sido localizados en la zona Ses Pesqueres Altes (Pilar de La Mola). En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil de Formentera y del Grupo Reserva y Seguridad (GRS) n° 3.

También este domingo, a las 08.28 horas se ha interceptado a 16 personas migrantes de origen subsahariano y magrebí en la Playa de Es Migjorn, en Formentera. En el rescate de estas 16 personas migrantes han intervenido asimismo efectivos de la Guardia Civil de Formentera y del Grupo Reserva y Seguridad (GRS) n° 3, además de Salvamento Marítimo.

LA NACION
Más leídas
  1. El GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona en LaLiga y más fútbol de Europa
    1

    Agenda de TV del domingo: el GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona y fútbol de Europa

  2. Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicóptero
    2

    Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicóptero

  3. En qué canal pasan Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga de España 2025-2026
    3

    En qué canal pasan Real Madrid vs. Barcelona por la Liga de España 2025-2026 hoy

  4. Los cambios económicos que el Gobierno ya decidió a partir de mañana
    4

    Los cambios económicos que el Gobierno ya decidió para el día después

Cargando banners ...