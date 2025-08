Una selección de fútbol femenino afgana, nace la esperanza

En mayo pasado, la FIFA reconoció al equipo de refugiadas y lanzó una serie de iniciativas para seleccionar a las jugadoras a través de tres campamentos, el primero de los cuales se celebró en Sídney, Australia, donde muchas atletas han buscado refugio, la semana pasada, bajo la dirección de la entrenadora Pauline Hamill.

El objetivo es formar un equipo de 23 jugadoras que participará en amistosos aprobados por la FIFA a finales de este año, devolviendo así el fútbol femenino afgano a la escena internacional, aunque no en competiciones oficiales. Desde 2018, las futbolistas afganas (unas ochenta de las cuales han huido a Australia) no han disputado un partido oficial porque la Federación Afgana de Fútbol no reconoce a los equipos femeninos y la FIFA, según sus normas, no puede reconocer oficialmente a las refugiadas como la selección nacional afgana.

A pesar de las peticiones de muchos sectores, encabezadas por Amnistía Internacional, para que se haga una excepción que permita a un equipo de Kabul participar en torneos internacionales oficiales, la esperanza renace.

"Ser futbolista me ha dado la oportunidad de estar aquí.

Mi vida está a salvo", declaró Nilab, una de las jugadoras que participó en las pruebas de julio, al sitio web de la FIFA.

"Tengo muchas oportunidades. Mi voz es fuerte, y el fútbol me ayuda a mí y a las demás chicas. El fútbol me ha ayudado mucho y me ha hecho sentir libre en todo. El fútbol tiene algo especial.

Nos ofrece muchas oportunidades y apoyo", apuntó.

"Mi objetivo no se trata solo de mí. Se trata de todo Afganistán, especialmente de las mujeres y las niñas. Este proyecto me ayuda, me apoya y nos enseña cómo podemos ayudarnos mutuamente y representar a nuestro país", continuó Nilab.

"Un año después del compromiso asumido en París, me conmovió profundamente ver las primeras imágenes del campamento de selección de talentos de la selección femenina afgana de refugiados y escuchar lo importante que fue esta experiencia", comentó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Estoy convencido de que hemos dado un paso importante en la dirección correcta al ofrecer a estas mujeres la oportunidad de jugar a nivel internacional, priorizando su seguridad y bienestar", añadió. "Esto forma parte de la estrategia más amplia de la FIFA, que incluye apoyar a las mujeres afganas en el exilio, ayudarlas a conectarse con las vías de acceso al fútbol existentes y seguir colaborando con las partes interesadas para ayudar a quienes se encuentran en Afganistán.

Nos enorgullece haber lanzado este proyecto piloto y nuestro objetivo es ampliarlo en el futuro para incluir a mujeres de otros países", sentenció Infantino.

A través del equipo femenino afgano de refugiadas, la FIFA pretende fortalecer la conexión entre las refugiadas y su país de origen, su patria adoptiva, el deporte y otras jugadoras. Estos campamentos iniciales tienen como objetivo seleccionar e identificar a las jugadoras que participarán en partidos amistosos, pero también son más que unas pruebas tradicionales. Independientemente de si se unen al equipo, las jugadoras tendrán acceso a una serie de servicios de apoyo que ofrece la FIFA, además de los beneficios y la alegría de jugar al fútbol. "Es fantástico tener a las jugadoras aquí", comentó la entrenadora escocesa Pauline Hamill. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar con ellas e intentar evaluar su rendimiento, y todas pueden estar en un entorno del que siempre han soñado formar parte. Creo que es un proyecto increíble. Les ha dado a las jugadoras la oportunidad de volver a jugar juntas. Creo que crearán recuerdos que de otro modo nunca habrían tenido, y crear recuerdos con su equipo es realmente especial. El Equipo Femenino de Refugiadas Afganas brindará a las jugadoras la emoción de representar a su país y mantener su conexión con Afganistán, a la vez que echan raíces más profundas y significativas en sus comunidades actuales. Las pruebas de Sídney fueron una señal inspiradora de progreso tangible. Naturalmente, la atención mundial suele centrarse en los partidos más importantes y las figuras más importantes, pero en definitiva el fútbol es la libertad de reunirse, jugar y competir. El campamento de talentos en Australia fue una celebración del puro espíritu del fútbol. (Ansa).