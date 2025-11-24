Una senadora ultraderechista australiana lleva burka al Parlamento y desata indignación

SYDNEY, 24 nov (Reuters) - La senadora australiana de extrema derecha Pauline Hanson llevó el lunes un burka al Parlamento como apoyo político en su campaña para prohibir esta prenda musulmana en público, lo que provocó acusaciones de racismo por parte de senadores musulmanes.

Hanson se puso el burka poco después de que se le denegara el permiso para presentar un proyecto de ley que prohibiría los burkas y otras prendas que cubren todo el rostro en lugares públicos de Australia.

Era la segunda vez que Hanson utilizaba en el Parlamento esta prenda para la cabeza, que llevan algunas mujeres musulmanas, en un intento de prohibir el uso público del burka.

El Senado estalló en cólera cuando la senadora entró en la cámara con el burka puesto, y los debates se suspendieron cuando Hanson se negó a quitárselo.

"Se trata de una senadora racista, que hace gala de un racismo flagrante", dijo la musulmana Mehreen Faruqi, senadora de los Verdes por el estado de Nueva Gales del Sur.

La musulmana Fatima Payman, senadora independiente por el estado de Australia Occidental, calificó la maniobra de "vergonzosa".

Tanto Penny Wong, líder del Gobierno laborista de centroizquierda de Australia en el Senado, como Anne Ruston, vicepresidenta del Senado por la coalición de la oposición, condenaron las acciones de Hanson.

Wong las calificó de "indignas de un miembro del Senado australiano" y presentó una moción para suspender a Hanson por no quitarse la prenda. Después de que Hanson se negara a marcharse, se suspendieron las deliberaciones del Senado.

Hanson, senadora por Queensland, saltó a la fama en la década de 1990 por su estridente oposición a la inmigración procedente de Asia y a los solicitantes de asilo, y durante su carrera parlamentaria ha hecho campaña contra la vestimenta islámica.

Ya vistió un burka en el Parlamento en 2017, pidiendo entonces una prohibición nacional.

El partido Una Nación de Hanson tiene cuatro escaños en el Senado, y ganó dos en las elecciones generales de mayo en un escenario de creciente apoyo a las políticas antiinmigración de extrema derecha.

En un comunicado publicado posteriormente en Facebook, Hanson dijo que sus acciones eran una protesta por el rechazo del Senado a su propuesta de ley.

"Así que si el Parlamento no lo prohíbe, exhibiré esta prenda opresiva, radical y no religiosa que pone en riesgo nuestra seguridad nacional y el maltrato a las mujeres en el hemiciclo de nuestro Parlamento para que todos los australianos sepan lo que está en juego", dijo Hanson en el comunicado.

"Si no quieren que lo lleve, que prohíban el burka". (Información de Christine Chen en Sídney; edición de Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)