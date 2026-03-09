(Reescribe con confirmación por parte de las autoridades, el ministro del Interior y ‌comentarios de organizaciones ‌judías)

LIEJA, ⁠Bélgica, 9 mar (Reuters) - Una explosión sacudió una sinagoga en la ciudad belga de Lieja la madrugada ​del lunes en ⁠lo ⁠que las autoridades calificaron como un ataque antisemita que causó ​daños materiales, pero no víctimas.

La explosión, que se ‌produjo alrededor de las 4 de ​la madrugada (0300 GMT), destrozó las ​ventanas de la sinagoga, así como las de un edificio situado al otro lado de la calle, según informó la cadena pública RTBF.

La causa no estaba clara, pero la fiscalía dijo que ​el caso se había remitido a las autoridades federales, que normalmente investigan los incidentes ⁠relacionados con el terrorismo o el crimen organizado.

El ministro del Interior belga, ‌Bernard Quintin, calificó la explosión de "acto antisemita despreciable dirigido directamente contra la comunidad judía de Bélgica".

Afirmó que se seguirán reforzando las medidas de seguridad en torno a lugares similares.

Eitan Bergman, vicepresidente del Comité Coordinador de Organizaciones Judías en Bélgica (CCOJB), dijo que el ‌ataque contra la sinagoga era profundamente impactante.

"Lieja es el hogar de ⁠una comunidad judía muy pequeña, pero muy activa, donde yo ‌mismo crecí. Hoy, los sentimientos entre los miembros ⁠de nuestra comunidad son una mezcla ⁠de tristeza, preocupación y profunda conmoción", dijo a Reuters.

La policía ha acordonado la calle, en su mayor parte residencial, situada a orillas del río Mosa, frente al centro de la ciudad ‌de Lieja.

Los fiscales federales ​se han negado a dar más detalles sobre el incidente. (Información de Bart Meijer, Lili Bayer y Philip Blenkinsop; edición de Aidan Lewis y Philippa Fletcher; ‌editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)