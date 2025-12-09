Una sinfonía de ladridos: Casi 2.400 golden retrievers se reúnen en un parque de Argentina

BUENOS AIRES (AP) — La cacofonía podía escucharse a kilómetros de distancia, el sonido inconfundible de 2.397 perros ladrando en la capital argentina, rompiendo un récord mundial no oficial del mayor número de golden retrievers reunidos en un solo lugar.

La emoción podía sentirse en Bosques de Palermo, un enorme parque en Buenos Aires, mientras dueños de golden retrievers de todo el país transformaban el parque en un mar de pelaje dorado.

Dueños de perros de todas las edades, con la ropa cubierta de pelo de perro y manchada de babas, se sentaron en mantas de picnic con sus queridos goldens para contemplar la surrealista vista de tantos otros excepcionalmente parecidos. Los niños gritaban de alegría mientras acariciaban con entusiasmo a cada perro que se les acercaba.

Las familias posaban para tomarse selfies con sus mascotas bajo el ardiente sol del verano en el hemisferio sur.

Bebiendo el tradicional mate argentino, los asistentes intercambiaban datos curiosos sobre su raza favorita —como la famosa habilidad de los golden para detectar niveles bajos de azúcar en la sangre y cáncer—, y compartían historias de cómo sus perros les han brindado consuelo durante los altibajos de la vida.

“Desde chicos nos acompañó en la familia en todo momento. Hemos tenido vacaciones con ella, hicimos todo juntos", declaró Nicolás Orellana, un joven de 26 años que llevaba una camiseta con la fotografía de un golden retriever. Su familia dijo que condujeron una hora y media desde su ciudad natal en la provincia de Buenos Aires para asistir al evento.

"Es un tipo de perro que se sabe que crea un vínculo especial", señaló mientras se arrodillaba para acariciar a Luna, su perra de 13 años de edad.

A su alrededor, otros golden retrievers se olfateaban unos a otros incesantemente, algunos de ellos con disfraces que iban desde camisetas de fútbol y la bandera nacional hasta tutús y pañuelos de Star Wars.

A través del tsunami de colas agitándose, diez voluntarios amantes de los perros recorrían el lugar para registrar a cada golden retriever presente.

Después de horas de un meticuloso conteo, la cifra final se dio a conocer la noche del lunes. Con 2.397 golden retrievers registrados, el organizador del evento, Fausto Duperre, anunció que Argentina había roto el récord mundial informal establecido el año pasado, cuando un evento en Vancouver reunió a 1.685 goldens.

"Es un evento histórico, no tiene precio",exclamó Duperre, un actor argentino de 28 años que se ha convertido en una especie de influencer de golden retrievers en redes sociales, donde publica regularmente contenido sobre su golden Oli, de 10 años.

"Estoy muy agradecido y contento, orgulloso, emocionado, feliz, todo junto", añadió.

Las expectativas de una enorme foto grupal únicamente con los perros se desvanecieron rápidamente al quedar claro que ningún dueño, ni perro, soportaría siquiera unos momentos de separación. Además, existía el temor muy real de que los perros se perdieran entre sus miles de compañeros peludos. Dueños tiraban de correas y lidiaban con los perros más inquietos para mantenerlos cerca.

Algunos dijeron que esperaban un caos total en el evento del lunes, pero quedaron sorprendidos al ver que resultó ser fácil y encantador, como los propios perros.

"Tenía miedo de perderla, tenía miedo de que peleara, tenía miedo de que otro perro la atacara", comentó Elena Deleo, de 64 años, mientras acariciaba a su perra Angie. "Pero no, son muy buenos, muy tranquilos, son perros muy cariñosos. es una linda experiencia".

