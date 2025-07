Una tecnóloga alimentaria advierte: no compres bolinhas en la playa si estás embarazada o vas con niños pequeños

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - Con la llegada del calor, las playas del sur de España y Portugal se llenan de vendedores ambulantes que ofrecen un dulce muy típico y aparentemente inofensivo: las bolinhas de Berlim. Sin embargo, una tecnóloga alimentaria ha lanzado una clara advertencia sobre el riesgo que puede suponer su consumo, especialmente para embarazadas, niños, ancianos y otros grupos vulnerables. Cristina Lora, especialista en seguridad alimentaria y docente del CFGS en Dietética, ha analizado este producto tradicional en un vídeo publicado en Instagram. Según explica, las bolinhas -bollos fritos rellenos de crema pastelera y cubiertos de azúcar- representan "un atentado contra la seguridad alimentaria" si no se conservan adecuadamente. PELIGRO INVISIBLE: CALOR Y FALTA DE REFRIGERACIÓN El principal problema está en la crema pastelera, que se elabora exclusivamente con leche, huevo y azúcar. Estos ingredientes, señala Lora, son altamente perecederos y deben conservarse por debajo de 5 grados para evitar el desarrollo de bacterias peligrosas como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus o Salmonella enterica. "Si estos pasteles no se conservan en frío, las bacterias pueden desarrollarse muy rápidamente y producir toxinas que causen una intoxicación alimentaria", advierte. Y recuerda que, en verano, las temperaturas en la arena pueden alcanzar los 40 grados, lo que multiplica los riesgos. VENTA AMBULANTE SIN GARANTÍAS Uno de los aspectos que más preocupa a esta experta es que estos dulces se venden y transportan en cestas a temperatura ambiente, sin ningún tipo de control sobre la cadena de frío. "Créeme que este verano las playas pueden alcanzar hasta los 40 grados", insiste, subrayando la imposibilidad de mantener condiciones seguras en ese contexto. Aunque este tipo de venta es muy habitual y está normalizada en zonas como Ayamonte o el Algarve, la tecnóloga recuerda que el hecho de que un alimento esté disponible "no significa que sea seguro para todos los públicos". https://www.instagram.com/p/DLjzQEgtyaj/ ¿Y SI EL RELLENO NO ES DE CREMA? Algunas personas plantearon en comentarios del vídeo si el riesgo era el mismo cuando las bolinhas están rellenas de otros ingredientes, como crema de cacao. Ante la duda, Cristina Lora aclaró que las que contienen Nutella "son mucho más seguras porque no tienen riesgo microbiológico, son ingredientes 'seguros'", lo que reduce considerablemente las probabilidades de intoxicación. Aun así, la tecnóloga insiste en que el principal problema sigue siendo la falta de control higiénico y la exposición prolongada al calor. También hay casos en los que el relleno imita una crema pastelera, pero está elaborado con preparados industriales que no contienen huevo ni leche fresca y que incluyen estabilizantes. En esos casos, el riesgo microbiológico es mucho menor, ya que el producto está pensado para soportar temperaturas más altas sin necesidad de refrigeración. GRUPOS DE RIESGO: Especial precaución La advertencia va dirigida especialmente a personas con mayor vulnerabilidad ante infecciones alimentarias: lactantes, niñas, ancianos, embarazadas e inmunodeprimidos. En estos casos, una intoxicación leve puede derivar en complicaciones más graves, por lo que conviene extremar las precauciones y evitar este tipo de productos en contextos de calor extremo y venta ambulante sin refrigeración.