Una terapia génica 'suicida' muestra eficacia contra el sarcoma de Ewing en modelos preclínicos
Infosalus. Una terapia génica "suicida" muestra eficacia contra el sarcoma de Ewing en modelos precl
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un equipo del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER)
del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha desarrollado una
terapia génica que ha demostrado capacidad para destruir las células
tumorales del sarcoma de Ewing en modelos preclínicos a través de
genes 'suicidas'. Según ha detallado el ISCIII, ha habido pocos avances terapéuticos en
los últimos años para este cáncer infantil, considerado enfermedad
rara. Aunque las tasas de supervivencia alcanzan el 70%, ha
destacado que es necesario avanzar en terapias innovadoras con menos
efectos secundarios y dirigidas a pacientes con metástasis y
recaídas.
La terapia del ISCIII, que ha publicado los resultados de sus ensayos
preclínicos en 'Scientific Reports', emplea un adenovirus para
introducir en las células de sarcoma de Ewing un gen 'suicida'
derivado del virus del herpes simplex (HSV-TK). Al combinarse con el
fármaco ganciclovir, el gen, en un principio inocuo, se transforma en
un compuesto tóxico que provoca la muerte, en este caso, de las
células de sarcoma de Ewing.
Una de las ventajas de la terapia es que el gen 'suicida' solo se
expresa en las células de sarcoma de Ewing, porque está regulado por
una secuencia que solo es activa en las células de este tumor,
otorgándole al sistema una gran especificidad y, por tanto,
reduciendo la probabilidad de efectos secundarios de la terapia.
En palabras del director de la investigación, Javier Alonso, en los
últimos 20 años "no ha habido ningún avance significativo en los
tratamientos para este cáncer infantil devastador. Es, por tanto,
absolutamente imprescindible explorar nuevas vías de tratamiento que
sean diferentes a los tratamientos convencionales, que sabemos ya han
llegado al máximo que pueden dar".
Tras los resultados obtenidos en fase preclínica, Alonso ha apuntado
que la terapia podría probarse en un primer ensayo clínico en
pacientes en un plazo "relativamente corto de tiempo", siempre que se
disponga de la financiación adecuada.
ESTUDIOS PREVIOS CON EDICIÓN GENÉTICA CRISPR
Esta estrategia ha sido previamente utilizada por el mismo grupo del
ISCIII para expresar de manera específica el sistema CRISPR/Cas9 en
células de sarcoma de Ewing.
Sin embargo, mientras que con la tecnología CRISPR/Cas9 fue posible
ralentizar el crecimiento tumoral, con esta nueva aproximación,
usando el gen 'suicida HSV-TK', los investigadores han conseguido
reducir el tamaño del tumor, y en algunos casos su completa
eliminación en modelos preclínicos, lo que podría apuntar a una
potencial cura.
Esta nueva aproximación, que se enmarca dentro de la línea de
investigación del IIER-ISCIII encaminada a desarrollar nuevas
terapias disruptivas para el tratamiento del sarcoma de Ewing,
también es capaz de inducir una respuesta inflamatoria que puede
contribuir a la eliminación del tumor.
La investigación ha contado con financiación del ISCIII a través de las modalidades de Desarrollo Tecnológico en Salud y Proyectos de I+D en Salud, y también de varias asociaciones de pacientes comprometidas con la investigación en cáncer infantil, como la Asociación Pablo Ugarte, la Asociación Candela Riera, la Asociación Todos somos Iván, la Fundación Sonrisa de Alex y Fundación FEDER.
Otras noticias de Cáncer infantil
- 1
Mundial 2030: el pedido oficial de la Conmebol a FIFA por más equipos y más partidos y la crítica de la AFA a Javier Milei
- 2
En París: la estación del subte que hoy lleva el nombre Argentine, la única en honor a un país y a una primera dama
- 3
Sin retenciones: aluvión en el mercado de granos y negocios por US$515 millones
- 4
Un científico chileno fue condenado por violar a una colega francesa en la Antártida