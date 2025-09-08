Una terminal en Heathrow, cerrada por posible incidente con materiales peligrosos
- 1 minuto de lectura'
LONDRES, 8 sep (Reuters) - Una de las cuatro terminales del aeropuerto londinense de Heathrow fue evacuada el lunes mientras los bomberos respondían a lo que servicios de emergencia denominaron un "posible incidente con materiales peligrosos".
Heathrow, uno de los aeropuertos con mayor tráfico de Europa, informó en redes sociales que su Terminal 4 estaba cerrada mientras los servicios de emergencia respondían a un incidente.
Agregó que las demás terminales operaban con normalidad.
"Se han desplegado equipos especializados para evaluar el lugar de los hechos y la Terminal 4 ha sido evacuada como medida de precaución mientras los bomberos acuden", declaró un portavoz del Cuerpo de Bomberos de Londres por correo electrónico.
(Reportaje de Muvija M)
