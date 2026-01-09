Una tormenta invernal paraliza parte de la producción de Volkswagen en Alemania

BERLÍN, 8 ene (Reuters) - El paso de una tormenta invernal por el norte de Europa obligó el viernes a Volkswagen a cerrar una de sus plantas e interrumpió la producción de su modelo Golf, informó la compañía.

El fabricante de automóviles alemán canceló el turno de tarde en su línea de montaje del Golf en Wolfsburg después de que la producción iniciara el día como estaba previsto, dijo un portavoz a Reuters.

"Se ha cortado el suministro de piezas", dijo el portavoz.

La planta de Volkswagen en Emden, en el noroeste de Alemania, donde fabrica los modelos ID.4 e ID.7, permaneció cerrada el viernes debido a las duras condiciones meteorológicas.

El resto de plantas alemanas funcionaron con normalidad o permanecieron cerradas durante las vacaciones de invierno, y se espera que la producción vuelva a estar a pleno rendimiento el lunes, según el portavoz.

La tormenta Goretti provocó fuertes nevadas y vientos huracanados en Reino Unido el jueves, antes de desplazarse hacia el este. En Alemania, un funcionario afirmó que se trataba de uno de los fenómenos meteorológicos más graves de los últimos años en la región.

(Reporte de Rachel More; Edición de Andrew Heavens; editado en español por Tomás Cobos)