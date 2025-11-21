Una treintena de países en la COP30 amenaza con bloquear proyecto de acuerdo juzgado poco ambicioso

Una treintena de países estimó el jueves insuficiente el proyecto de acuerdo presentado por la presidencia brasileña de la COP30 y pidió que incluya una hoja de ruta para salir de las energías fósiles, según una carta divulgada por la delegación colombiana.

"Estamos profundamente preocupados por la propuesta actual, que es de tomar o dejar", escriben Colombia, Francia, Reino Unido, Alemania y otros países en una carta proporcionada por Colombia en Belém y consultada por la AFP.

"No podemos apoyar un texto que no incluya una hoja de ruta para una transición justa, ordenada y equitativa hacia la eliminación de los combustibles fósiles", afirman en la víspera del cierre oficial de la COP30.

jmi/app/ad