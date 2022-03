Una veintena aún hospitalizados, tres de gravedad, por violencia en partido fútbol méxico

Ciudad de méxico, 6 mar (reuters) - al menos 23 personas permanecen hospitalizadas, tres de ellas en estado grave, dijeron el domingo autoridades locales, tras la violencia registrada la víspera por hinchas durante un partido de fútbol en el centro de méxico en un estadio repleto de familias.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, estado vecino a la capital de México y sede del estadio La Corregidora en donde se dio el enfrentamiento el sábado, dijo que además de los tres hospitalizados graves hay 10 personas en estado delicado entre los aún hospitalizados.

El sábado, durante el partido entre los equipos Querétaro y el actual campeón Atlas, hinchas de ambos equipos comenzaron una pelea en las gradas del estadio que llevó a cientos de aficionados, incluyendo familias con niños, a invadir la cancha huyendo de la pelea que fue subiendo de intensidad y tratando de ponerse a salvo.

"Es inaceptable", dijo Kuri en conferencia de prensa. "Aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia", añadió.

Videos en redes sociales e imágenes de televisión mostraron el sábado a una turba de hombres peleando, golpeándose en las tribunas, enfrentamiento que llevaron a la cancha y a otras zonas del estadio.

Las imágenes mostraron además a hombres desnudos tirados sobre el piso con manchas de sangre, varios de ellos sin moverse, y a un hombre armado con una silla golpeando a otros a su alrededor en medio de una trifulca.

La secretaria de gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, dijo en la conferencia de prensa que no hay detenidos hasta ahora pero que se han iniciado investigaciones para deslindar responsabilidades. Kuri dijo que los cargos que se fincarían a los responsables incluyen homicidio en grado de tentativa.

La violencia en el estadio recibió una condena generalizada en el país. En redes sociales había quienes pedían que se suspendiera el resto del campeonato local, e incluso, que la FIFA retirara a México del Mundial de Fútbol 2026. Canadá y Estados Unidos serán las otras dos sedes.

Hasta ahora, la Liga MX solo suspendió los partidos de la jornada del domingo. (Reporte de Adriana Barrera y Carlos Pacheco)