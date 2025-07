Una veintena de detenidos en Barcelona por la compra de 1000 móviles robados y estafar a las víctimas

BARCELONA, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - Los Mossos d'Esquadra realizaron un dispositivo el pasado jueves en el barrio del Raval de Barcelona donde detuvieron a una veintena de personas de diversas organizaciones criminales por la presunta adquisición ilícita (receptación, en la jerga jurídica) de hasta 1022 teléfonos móviles que compraban tras ser robados y por tratar de estafar a las víctimas de estos robos a través de mensajes falsos. Así lo ha explicado en rueda de prensa este viernes el inspector jefe de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) en Barcelona, Lisard Hidalgo, que ha indicado que esta operación se ha enmarcado en el Pla Kanpai para combatir la multirreincidencia y ha significado el "golpe con más alcance" en Catalunya respecto a la receptación de móviles. En total, se efectuaron 11 entradas y registros en domicilios y establecimientos comerciales donde también se incautaron 74 ordenadores, 32 tabletas y 43.000 euros en efectivo, y los teléfonos recuperados están valorados en más de 400.000 euros en el mercado ilícito. De los 20 detenidos cuatro han ingresado en prisión preventiva y los investigadores señalan que ya "eran conocidos" por la policía catalana al acumular diversos delitos por receptación de móviles. MAYORÍA EN BARCELONA De todos los móviles robados, los mossos tenían constancia de 171 denuncias, la mayoría en Barcelona por pérdida, hurto o robo con intimidación; no obstante, también fueron robados en otras localidades como Vilanova i la Geltrú, Cornellà y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), así como en puntos de fuera de Catalunya como Gandía, Sevilla, Baracaldo y del extranjero, como Lisboa y Milán. Al entrar en los domicilios, los agentes observaron que algunos de los dispositivos estaban recubiertos de papel de plata para inhibir así su geolocalización, y hasta la fecha han podido devolver ya 45 móviles a sus propietarios. RECEPTACIÓN, ESTAFA Y VENTA La investigación se inició durante el primer trimestre de 2024 a partir de diversas denuncias de ciudadanos que indicaban que la geolicalización de sus dispositivos se posicionaban en diversos edificios del Raval, que además contaban con personas que controlaban el acceso desde la calle para alertar de una posible presencia policial. Una vez comprados, enviaban un mensaje --mecanismo conocido como 'phishing'-- a la persona de contacto de la víctima del robo con instrucciones para recuperarlo, pero su objetivo real era obtener las credenciales bancarias, una acción posible gracias al 'software' ilegal que obtuvieron a través la suscripción ofrecida por otra banda criminal de Sabadell (Barcelona), de la cual los mossos detuvieron a tres personas el 25 de mayo. En este sentido, los presuntos criminales consiguieron estafar unos 25.000 euros, y según los investigadores, realizaban compras en comercios cercanos a los domicilios donde acumulaban los móviles, cuyos propietarios estaban en connivencia con ellos para obtener alguna ganancia. En tercer lugar, Hidalgo ha explicado que tras la receptación el objetivo era "dar salida" a los móviles; si no estaban bloqueados, trataban de enviarlos a través del transporte por carretera a Marruecos, y si lo estaban, los enviaban a China mediante paquetería con el objetivo de reacondicionar los dispositivos y devolverlos al mercado. Pocas denuncias Según Hidalgo, que de los más de 1000 móviles robados solo haya 171 denuncias puede tener relación con que sus dueños hayan perdido su móvil sin darse cuenta o que sean turistas de paso por la ciudad, por lo que no valoran presentar denuncia en comisaría. Finalmente, los datos reflejan que en Cataluña se roban 155 móviles diarios y durante el primer semestre de 2025 se han robado 27.953 y se han efectuado 1180 detenciones, casi la mitad en la capital catalana: "Barcelona se ha convertido en un 'hub' de criminales profesionales que vienen a la ciudad a delinquir, algo que también ocurre en otras grandes capitales europeas", ha concluido Hidalgo.