Una víctima mortal en España tras otra tormenta en la península ibérica

MADRID/LISBOA, 13 feb (Reuters) - Una mujer de 46 años murió el viernes en Barcelona tras ser golpeada por un trozo del techo de un almacén que se derrumbó por la octava tormenta que azota la península ibérica este año, según informaron las autoridades.

Las fuertes lluvias, los truenos, la nieve y los fuertes vendavales han azotado repetidamente España y Portugal, dañando las infraestructuras y los cultivos y obligando a las autoridades a evacuar a miles de personas.

"La sucesión de estas ocho borrascases realmente extraordinaria", dijo el ministro de Agricultura español, Luis Planas, a la cadena nacional TVE.

"Tenemos que plantearnos si esto es un fenómeno extraordinario o (si), de cara al futuro, podría ocurrir más a menudo", añadió.

Unas 14.000 hectáreas de bayas, cítricos, aceitunas y otros cultivos han resultado dañadas, y esa cifra podría aumentar significativamente, según Planas.

España ha registrado un 38% más de precipitaciones de lo habitual desde octubre, según el servicio meteorológico estatal Aemet.

En la ciudad medieval portuguesa de Coimbra, las autoridades repartieron folletos en los que se advertía de una gran inundación y se indicaba que podría ser necesario evacuar a 9.000 personas de las zonas bajas.

Los niveles de agua en la presa y el embalse de Aguieira, en el río Mondego, cerca de la ciudad, bajaron del 99% durante la noche, pero se esperan más lluvias el viernes por la tarde, lo que podría provocar su desbordamiento y causar graves inundaciones río abajo, según informó el ayuntamiento.

Se cerraron las escuelas y la Universidad de Coimbra, y se pidió a las empresas que indicaran a sus empleados que trabajaran desde casa siempre que fuera posible. La Aemet pronosticó lluvias generalizadas en toda la península y las islas Baleares, y nieve a bajas altitudes en el norte de España para el viernes.

También se cerraron las escuelas en 22 localidades de la región de Andalucía, al sur de España, donde se ha evacuado a 3.100 personas. En el pueblo de Grazalema, donde 1.500 residentes fueron evacuados a principios de este mes debido al llenado de los acuíferos y al aumento del riesgo de deslizamientos de tierra, las previsiones advertían de hasta 180 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas. La mujer de Barcelona que fue golpeada por la caída de un techo el jueves murió a causa de sus heridas en el hospital la madrugada del viernes, según informó el Ministerio de Salud de Cataluña. (Información de Emma Pinedo, Paolo Laudani y Sergio Gonçalves; edición de Charlie Devereux y Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)