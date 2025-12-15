Una villa olímpica provisional con 377 casas móviles a los pies de las Dolomitas

En Cortina d'Ampezzo, los participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 estarán alojados en una villa olímpica formada por 377 casas móviles, una especie de camping de alta gama a los pies de las Dolomitas.

Montada sobre el terreno que ocupaba el antiguo aeropuerto de Cortina d'Ampezzo, y a cerca de diez minutos en coche del centro de la ciudad, esta villa ha sido diseñada "para ser instalada y luego desmontada sin dejar rastro", explicó a la AFP una portavoz de la Simico.

Esta sociedad está a cargo de entregar las obras olímpicas y ha supervisado la construcción de esta villa, levantada por 38 millones de euros (US$44,6 millones).

"Hemos hecho nuestra parte del trabajo, ahora le toca al comité de organización de Milán-Cortina 2026 ocuparse de amueblar (las casas móviles) y equipar los espacios comunes", añadió.

En febrero, esta villa olímpica, situada a 1.292 metros de altitud, al lado de un bosque, recibirá a 1.400 deportistas, entrenadores y otros miembros de las delegaciones, durante los quince días que duren los Juegos.

- Casas adaptables -

Cada una de las casas móviles está diseñada para alojar dos personas, con una superficie de 18 metros cuadrados y dos habitaciones, cada una con su baño.

La villa será también utilizada durante los Juegos Paralímpicos (6-15 de marzo), ya que la mitad de las casas móviles disponen de acceso, habitaciones y baños adaptados.

En estas casas móviles, transportadas en camiones hasta Cortina, el calor podría alcanzar hasta los 23ºC, según sus diseñadores, pese a las temperaturas invernales.

Los deportistas tendrán que andar hasta diez minutos para alcanzar los espacios comunes, como restaurantes, salas de juego y descanso, el gimnasio y la lavandería, o para llegar a las lanzaderas que comunican con el resto de sedes de la competición.

Cortina d'Ampezzo, una estación pomposa en las Dolomitas, fue el teatro de los Juegos de Invierno 1956, y en febrero será el escenario de las pruebas femeninas de esquí alpino, de los torneos de curling y de las competiciones de bobsleigh, luge y skeleton.

- Las estrellas, en hoteles -

Sin embargo, las estrellas del esquí alpino como las estadounidenses Lindsey Vonn y Mikaela Shiffrin, además de las italianas Sofia Goggia y Federica Brignone, no se alojarán en esta villa olímpica, según confirmaron a la AFP sus respectivas federaciones.

En su lugar, se quedarán en uno de los numerosos hoteles de alta gama de Cortina d'Ampezzo.

Tras los Juegos Olímpicos, las casas móviles "volverán a ponerse a la venta", explicó Simico.

Los Juegos Olímpicos 2026, los terceros juegos de invierno organizados por Italia, serán los más "dispersos" de la historia, con hasta siete sedes.

Para reducir los costes, los organizadores han utilizado de forma mayoritaria instalaciones deportivas ya existentes.

Las villas olímpicas suelen ser uno de los apartados más importantes para los presupuestos de unos Juegos.

Para 2026, solo se ha construido otra, por parte de un promotor privado, en Milán. Durante la cita olímpica recibirá a 1.700 deportistas y staff, antes de reconvertirse en una residencia universitaria.