Unai Emery: "Hay que dejar los sentimientos a un lado y ser frío mentalmente"

El ya exentrenador del Villarreal Unai Emery se ha despedido de su "casa" para poner rumbo a la Premier League de la mano del Aston Villa, una "oportunidad" que le ha obligado a "dejar los sentimientos de lado" y ser "frío mentalmente", y ha destacado la "unión" y la "química" de un vestuario que "no se va a romper" a pesar de su marcha.

"Los entrenadores estamos expuestos y los sentimientos tenemos que dejarlos de lado. Hemos vivido momentos muy bonitos, pero tenemos que ser calculadores y fríos mentalmente y atenernos a los contratos que firmamos. Tengo una cierta madurez para tomar las decisiones con firmeza y con respeto", declaró en rueda de prensa.

Además, explicó que ha tomado "una decisión profesional y personal". "Salí con 24 de mi casa de Hondarribia y me abrí al mundo profesional con todas las consecuencias. Hubo momentos difíciles y bonitos fuera de mi zona de confort. Aquí he encontrado una parte familiar muy importante y he vuelto a sentir algo de corazón, pero la profesión está dentro de mí. He considerado que tenía que coger esta oportunidad, como un reto deportivo", expresó.

Sobre por qué ha tomado esta oportunidad y no la que le ofrecía el Newcastle la temporada pasada, el técnico vasco afirmó que "son momentos diferentes". "El año pasado consideré que no y este sí, pero desde el lado profesional", dijo Emery, que desveló que informó al presidente del club el pasado viernes. "Llamé a Fernando el viernes para decirle la situación y que quería dirigir el partido del domingo. El lunes se desencadenó", rememoró.

"Es verdad que no es muy habitual. Es un contexto diferente, difícil, y puede sorprender un poco. Este equipo es muy maduro y muy profesional, y se adapta enseguida a los mensajes diferentes. Estoy muy orgulloso de cómo ha respondido a lo que hemos demandado, a un nivel altísimo. Lo que más me gusta es la unión que tiene el grupo, la química que hay. Son un equipo y el domingo lo demostraron en el campo. Eso no se va a romper. Ellos lo entienden porque son profesionales", prosiguió.

En otro orden de cosas, el técnico de Hondarribia se deshizo en elogios hacia el Villarreal y sus dirigentes y trabajadores. "Cuando hablamos de venir a Villarreal, un miembro de mi equipo me dijo 'Unai, es el proyecto perfecto para ti'. Lo que yo he tenido en el Villarreal es una casa", subrayó.

"Agradezco a Fernando padre y a Fernando hijo la relación profesional y afectiva que hemos tenido. Agradezco desde el respeto al Villarreal CF, a José Manuel Llaneza, que forma el triángulo del proyecto, a todos los empleados, los técnicos, a los que se quedan. Vine aquí buscando un lugar diferente para conseguir unos retos que el Villarreal había casi tocado y que yo había tenido. Les agradezco la atención profesional, hemos estado a la altura", añadió.

"Dejo un equipo en Europa, que es una oportunidad que también me dio Calleja cuando llegué aquí. Yo gané la Europa League gracias a que ellos me pusieron las condiciones. Cada liga y cada club es diferente. No es que sea mejor ni peor, es diferente. Dejo un proyecto muy vivo, un proyecto europeo", apuntó.

Fernando roig: "nos pilla con el pie cambiado"

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, reconoció que la rescisión "unilateral" del contrato de Emery les ha pillado "mal", pero califica con "matrícula de honor" su paso por el club. "Nos pilla con el pie cambiado, a mitad de temporada de un campeonato raro por los parones. Tenemos una muy buena relación, pero nos ha pillado con el pie cambiado. Unai, te agradecemos lo que has trabajado, te deseamos lo mejor. Ha sido un poquito jodido para nosotros, pero vamos a reponernos", manifestó.

"Él ha cumplido con el contrato que tenía con el Villarreal y quiero agradecerle el trabajo que ha hecho durante estos dos años y medio. Hemos tenido una relación fluida, con mucho respeto, con una gran profesionalidad y con mucho afecto. Nos ha llevado a ser campeones de la Europa League y a hacer un papel extraordinario en la 'Champions', pero le ha llegado una oportunidad de trabajo. Ha puesto al Villarreal en lo más alto", concluyó.

Por último, el consejero delegado de la entidad castellonense, Fernando Roig Nogueroles, afirmó que próximamente anunciarán el nombre del nuevo entrenador. "Es un contratiempo importante para nosotros. Es un gran entrenador, pero hay que buscar soluciones, y las encontraremos", finalizó.

Europa Press