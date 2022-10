Unai Emery: "Mi etapa en Villarreal estaba cerca a su final en junio"

Unai Emery se despidi√≥ este lunes del Villarreal, su "casa durante los √ļltimos dos y medio" y donde se ha sentido "integrado, querido, identificado y apasionado" por un club que deja para poner rumbo al Aston Villa poniendo fin a una etapa en el 'Submarino Amarillo' que estaba "cerca de su final" ya que acababa contrato en junio de 2023.

"El Villarreal ha sido mi casa durante los √ļltimos dos a√Īos y medio. Mi casa, no mi club, porque me he sentido integrado, querido, identificado y apasionado por el Villarreal CF. He vivido en primera persona la excelencia del proyecto de la familia Roig y nuestro a√Īorado Jos√© Manuel Llaneza. Desde fuera era un proyecto admirable y, desde dentro, he podido confirmarlo, sentirme parte. Hemos conseguido √©xitos juntos, vivido grandes momentos e, independientemente de los resultados, me he sentido m√°s apoyado y querido que nunca", se√Īal√≥ Emery en una carta en sus redes sociales.

El vasco aseguró no tener "ni un reproche" y dio las gracias a todo el club por ser "claves" para que pudiera "dar lo mejor" de él mismo. "Sin ellos, nada hubiera sido posible. Han puesto a mi disposición los recursos y la tranquilidad necesaria para que, mirando atrás, hayamos podido vivir un título europeo y unas semifinales de la Champions, gracias también al compromiso de todos los jugadores, empleados y la directiva", comentó.

"Y con todo un pueblo, la afición cálida y fiel que nunca nos ha fallado y que, incluso ahora en la tesitura de hacer cien kilómetros para apoyarnos en Valencia, nos ha dado una lección de lealtad", prosiguió el irundarra.

Este tiene claro que "todo ha sido perfecto". "Si hubiera escrito una carta de deseos cuando firm√© me hubiera quedado corto", confes√≥ un Emery que ha "disfrutado de este camino". "Sin embargo, parte de todo camino es su final. Mi etapa, con la exigencia imprimida y los √©xitos cosechados, estaba cerca a su final en el pr√≥ximo junio. Durante los √ļltimos d√≠as he estado pensando detenidamente y sintiendo cual deber√≠a ser mi decisi√≥n", subray√≥.

"La despedida es dura y dif√≠cil, pero mi sentimiento y mi reflexi√≥n es que debo empezar un nuevo proyecto", recalc√≥ el t√©cnico que no olvidar√° la noche que tocaron "el cielo" con la conquista de la Liga Europa. "Tampoco las de Tur√≠n, M√ļnich o B√©rgamo. O la del pasado domingo, que fue el mejor homenaje a Jos√© Manuel. Pero, creedme, lo mejor ha sido venir cada ma√Īana a trabajar feliz, sabiendo que estabas en el lugar donde encajabas plenamente y te sent√≠as respetado", indic√≥.

"Aquel 27 de julio de 2020, en mi presentaci√≥n, dije que mi sue√Īo era ganar un t√≠tulo con el Villarreal CF. Hoy, despu√©s de haberlo cumplido, puede deciros a los aficionados, al club y a mis jugadores que lo que nunca hubiera so√Īado es que iba a ser tan feliz como lo he sido con vosotros. Siempre 'groguet', gracias a todos. ¬°Endavant!", sentenci√≥.

