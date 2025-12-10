Unai Simón frena al PSG y el Athletic logra un prestigioso empate

Con una excelente prestación del arquero internacional español Unai Simón, el Athletic fue capaz de igualar fuerzas (0-0) con el París Saint-Germain, defensor del título, este miércoles en la sexta jornada de la Liga de Campeones.

El PSG, con 13 puntos, ocupa la tercera plaza de la clasificación, mientras que el Athletic suma cinco y se jugará su presencia en la repesca de octavos en las dos últimas jornadas, en enero.

Sin Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ni su arquero titular Lucas Chevalier, el campeón de Europa finalmente no intimidó tanto a los hombres de Ernesto Valverde. Y cuando llegó a puerta Simón se encargó de despejar el peligro.

Zabarnyi jugó con Safonov

Más allá del juego, el partido estuvo sobre todo marcado por la entrada en el descanso del defensa ucraniano Illya Zabarnyi. Sustituyendo al capitán Marquinhos, disputó sus primeros minutos junto a su compañero ruso, el portero Matvey Safonov —en la portería en lugar del lesionado Chevalier-.

Una imagen potente en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En el juego, en medio del impresionante ambiente de los 51.000 aficionados en San Mamés, los campeones de Europa intentaron marcar el tono desde el inicio imponiendo a los vascos su presión, sus circuitos de pase y sus transiciones rápidas.

Pero los parisinos se toparon con la defensa adelantada de los jugadores del Athletic, envalentonados por su triunfo del fin de semana contra el Atlético de Madrid.

Lejos del festival ofensivo del sábado contra el Rennes (5-0) o contra el Tottenham (5-3) en el último partido de la Liga de Campeones, a menudo estuvieron desacertados en el último toque: Fabián Ruiz (37’), pero también Senny Mayulu (41’, 45’ y 49’), alineado como falso 9, así como Bradley Barcola (65’), que se topó con el larguero.

El extremo francés y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia estuvieron menos incisivos que contra el Rennes.

Ousmane Dembélé no jugó por enfermedad y Désiré Doué dispuso de 30 minutos tras mes y medio lesionado.

En la portería local se lució Simón, titular con la selección española, capaz de encadenar una serie de paradas para mantener con vida el sueño rojiblanco de alcanzar la repesca europea.

Un muro ante Mayulu

Justo antes del descanso el portero de 28 años y 56 partidos con España respondió a un remate a corta distancia de Mayulu.

Tres minutos después del comienzo de la segunda parte, Simón respondió de manera soberbia en un mano a mano ante el canterano parisino de 19 años.

Con menos de cuatro minutos por jugarse, Simón volvió a ser protagonista al detener otro remate de su compañero de selección Fabián Ruiz, antes de que el capitán local Yuri Berchiche despejara el disparo posterior sobre su propia línea.

