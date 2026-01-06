Unai Simón-Joan García, duelo de porteros en la Supercopa con miras al Mundial

La Supercopa de España comenzará el miércoles con la semifinal entre el Barcelona y el Athletic, marcada por el duelo que protagonizarán Unai Simón, portero titular de la selección española, y Joan García, indiscutible número 1 del Barça y candidato a desbancarlo en la Roja de cara al Mundial 2026.

Simón goza de la máxima confianza del seleccionador español Luis de la Fuente, con el que conquistó la Eurocopa de 2024, y que se proclamó arquero menos goleado de LaLiga en 2023-2024.

Pero, las últimas actuaciones estelares de García, elegido el mejor arquero de LaLiga la pasada campaña con el Espanyol, ponen las cosas difíciles al seleccionador, que presenciará la semifinal de la Supercopa en directo en Yedá, Arabia Saudita.

García, de 24 años, afrontará su primera Supercopa en estado de gracia. Desde que se viste la elástica azulgrana, ha respondido con creces como demostró con sus espectaculares paradas el sábado frente a su exequipo.

Gracias a sus reflejos, el cancerbero evitó que los pericos perforaran la portería azulgrana y el Barça venció 2-0 para lograr su octava victoria seguida.

"No pondría como objetivo ir al Mundial", afirmó García en rueda de prensa previa a la semifinal. "Mi objetivo es seguir mejorando día a día y trabajando, intentarlo hacer lo mejor posible en cada partido por el Barça. A todo jugador le gusta ir con la selección. Si en un futuro llega, pues muy contento y muy orgulloso", añadió.

Además, considera que todavía tiene muchos aspectos por mejorar: "creo que sigo siendo muy joven, tengo mucho que mejorar. Por eso, trabajo día a día, sabiendo que aún tengo mucho margen de mejora".

En los medios, ya hay voces que lo colocan entre los tres arqueros de la convocatoria para el Mundial. Además de Simón, iría David Raya, el portero del Arsenal. Se quedaría fuera Álex Remiro, guardameta de la Real Sociedad.

"No llevar al portero catalán sería como dejar fuera a Lamine (Yamal), Pedri (González) o (Martín) Zubimendi", escribe el periodista Juanma Castaño en una columna en el ABC.

"A mí me parece que futbolísticamente es imparable. Está a un nivel muy cercano al de (Thibaut) Courtois, las paradas que está haciendo...Estamos hablando de barbaridades. No es un buen portero, es que está haciendo cosas estratosféricas", subraya Álvaro Benito, analista de la Cadena SER.

- "Gustará más o menos" -

De la Fuente todavía no ha convocado a García. En el parón de octubre acababa de aterrizar en el Barça y en noviembre estaba lesionado.

La Supercopa servirá para calibrar a ambos porteros a seis meses del Mundial, que se organizará en Estados Unidos, Canadá y México.

En una entrevista al diario AS a finales de diciembre, De la Fuente mantuvo la incertidumbre sobre la convocatoria del portero del Barcelona.

"Tenemos a cinco o seis de los mejores porteros del mundo, pero nadie habla de Robert Sánchez o de Leo Román; y Joan García, evidentemente. Tenemos porteros fantásticos en España, fantásticos. Es verdad que ahora estamos apostando por estos tres y estamos encantadísimos", indicó el técnico riojano.

La duda podrá comenzar a disiparse en marzo para la Finalísima ante Argentina en Doha, Catar.

"Veremos qué pasa de aquí a marzo o qué pasará de aquí a junio. En ese momento habrá que tomar la decisión que haya que tomar. Gustará a una gente más y a otros menos. La decisión que tome voy a estar convencido de que es la mejor", agregó De la Fuente.