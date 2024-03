Unai Simón: "En el Athletic es inviable que alguien prefiera entrar en 'Champions' a ganar la Copa"

"El partido ante el Real Madrid es una magnífica prueba para la final"

MADRID, 29 Mar. 2024 (Europa Press) -

El portero del Athletic Club Unai Simón ha asegurado que el partido de LaLiga EA Sports de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu es "una magnífica prueba" para afrontar la próxima semana la final de la Copa del Rey, el título que "mueve" a toda la afición y que podría permitirles completar "una temporada maravillosa".

"Igual fuera del Athletic no se entiende, pero aquí es inviable que alguien te diga que prefiere entrar en 'Champions' a ganar una Copa del Rey. La Copa es el título que mueve a toda nuestra afición, que mueve a todo Bilbao, y es lo que nos hace estar llenos de ilusión y vivir estos momentos tan bonitos en el fútbol. Yo siempre me voy a quedar con la Copa. Tenemos que pelear por las dos cosas, porque tenemos al alcance las dos, y estamos ante una oportunidad de hacer una temporada maravillosa", declaró en rueda de prensa.

Además, afirmó que dentro del vestuario se vive "con mucha más tranquilidad y calma" el choque copero que fuera. "Nosotros somos conscientes del rival que tenemos en la final, sabemos que quitando el último partido de San Mamés, en donde abrimos la lata a balón parado, en el resto de partidos nos ha costado muchísimo hacer ocasiones. Es un rival muy exigente, muy sólido, con buenas transiciones y con buen balón parado. Tenemos bastante cautela e intentamos darle la importancia que se merece al rival, al partido, a la situación", apuntó.

"El partido que tenemos ante el Madrid es una magnífica prueba. La final que tenemos la semana siguiente será un partido de alta intensidad, de mucho nivel, de aguantar muchas embestidas del rival, y eso es a lo que nos va a someter el Madrid. Es una prueba maravillosa para ir con todos los sentidos puestos a la final, y qué mejor rival que este para poder afrontar la final que nos viene. Serán dos partidos de intensidad máxima, que es lo que necesitamos", continuó.

En este sentido, el vitoriano reconoció que "siempre es una motivación" ir al Bernabéu a intentar "sacar tres puntos". "Es un estadio espectacular, tuve la suerte de poder jugar allí el martes. Poder ir allí y conseguir tres puntos es algo que todos queremos. Al final, si te centras en este tipo de cosas, es cuando igual tienes más presión, estás más acelerado en el campo. Tienes que mantener la calma, pero lógicamente es el Bernabéu e impone un poco más que el resto de campos", señaló.

"Tenemos que ir al Bernabéu sabiendo que es un objetivo que nos podemos poner. Tenemos que sacar en estas nueve jornadas números de 'Champions' y todo pasa por sacar los tres puntos en el Bernabéu. Es una prueba fantástica de cara a lo que nos viene la semana que viene y también para seguir en la pelea por esta cuarta plaza", prosiguió.

Sobre el cuadro blanco, aseguró que es un equipo "al que no le importa jugar replegado" y que "sabe a lo que juega". "Sabe que te puede dejar tener el balón y no está incómodo. El problema viene cuando te cogen la pelota, tanto en posicional como en transiciones, y que son eficaces; cuando están en bloque bajo saben aprovechar muy bien el espacio a nuestras espaldas. Tienen gente que tiene de todos estilos, gente muy hábil como Rodrygo o Vinícius, desde lanzadores como Valverde hasta rematadores como Joselu. Es un equipo bastante completo", dijo.

En el duelo no estará, por acumulación de tarjetas, el brasileño Vinícius. "Si no juega Vinícius, está en Bellingham, está Rodrygo, está Valverde... Son jugadores top. Vinícius es determinante, sabemos la importancia que tiene, pero esta semana no juega y jugará otro que será un jugador 'top', porque en el Madrid no hay más que jugadores de clase mundial", expresó.

Por otra parte, Simón no rechazó hablar de su fallo con la selección ante Brasil. "Me lo tomo con toda la normalidad del mundo porque el fútbol es así, te ocurren a veces este tipo de partidos que ninguno quiere. Aunque fuese un amistoso, te toca bastante, porque el equipo hizo un gran partido. Te duele un poco porque tienes parte de responsabilidad en ello. Ahora ya estamos en el Athletic, así que lo que haya pasado con la selección ya ha pasado. Ya le daremos una vuelta cuando toque la Eurocopa", aventuró.

En otro orden de cosas, valoró la posibilidad de que Julen Agirrezabala ocupe la portería de los 'leones' en el Bernabéu ante la proximidad de la final de Copa. "Si se da el caso, aceptaré la decisión de Ernesto, que si lo hace es porque es lo mejor de cara a la final. Ahora mismo estoy en una dinámica en LaLiga bastante buena, pero lo que importa es el bien del equipo; si el bien del equipo es que este fin de semana tenga que jugar Julen, pues así será", subrayó.

También habló de la situación de Kepa Arrizabalaga en el Real Madrid. "Es una situación que no se esperaba. Por lo poco que conozco a Kepa, estoy seguro de que sigue entrenando como un animal y preparándose para estar al cien por cien, para que cuando Carlo -Ancelotti- le dé una oportunidad pueda aprovecharla", manifestó.

"Tengo en alta estima a Kepa porque es un tío con el que he crecido aquí en Lezama; he visto cómo entrena, cómo compite, cuáles son sus capacidades... Para mí es de los mejores porteros con los que yo he coincidido. Estoy seguro de que va a seguir apretándole las tuercas a Lunin y que no se va a dar por vencido en ningún momento", prosiguió.

Por último, Simón salió en defensa de Álvaro Morata tras los pitos que recibió en el Santiago Bernabéu. "A nadie le gusta que le piten cuando juega en casa. No podemos decirle a la afición que no pite. Nosotros convivimos con ello, forma parte del fútbol. Álvaro eso lo gestiona muy bien, es una persona que tiene los pies en el suelo y cuando le pitan, es un tío que sigue trabajando. El otro día hizo un partido maravilloso, muy bueno, nosotros estamos tranquilos con ello", concluyó.