Unai Simón y la Liga de Naciones, una pareja feliz

Pese a recibir cuatro tantos, el arquero Unai Simón fue decisivo el jueves para que España venciera 5-4 a Francia y se clasificara a la final de la Liga de Naciones europea, una competición que personalmente se le da muy bien.

Ante Portugal, el domingo en la final de Múnich, su seguridad parece crucial para que la Roja revalide el título que logró en esta competición UEFA en 2023, en una final en la que el propio arquero vasco fue el gran héroe de la noche.

El 0-0 ante la Croacia de Luka Modric desembocó en una tanda de penales en la que Unai Simón detuvo dos lanzamientos, los de Lovro Majer y Bruno Petkovic, para dar el trofeo a los españoles, que habían sido subcampeones dos años antes, igualmente con el arquero vasco bajo palos.

Si España llegó a esta Final Four es también gracias a él y a otra tanda de penales, la de cuartos de final, donde su equipo derribó a Países Bajos en Valencia gracias a que el guardameta detuvo la pena máxima de Donyell Malen.

- "Maltratado" por la prensa -

Contra Francia su aportación fue clave para que España pudiera imponerse el jueves y Luis De la Fuente, habitualmente un maestro de la diplomacia, se salió después de la semifinal por un momento de su tono habitual para dar un tirón de orejas a los periodistas.

"Unai Simón siempre nos ha dado garantías y hoy estoy contento por él. En el pasado le habéis maltratado, porque sí, le habéis maltratado. Unai es siempre un gran portero y un gran compañero, que suma siempre. Estoy feliz por él y creo que se lo ha ganado", dijo el seleccionador español, que mantiene su confianza en él pese a la competencia de David Raya.

Tanto en el 0-0 como cuando España tenía corta ventaja, Unai Simón fue una pesadilla para Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y compañía, evitando que los Bleus tuvieran mayor premio a sus constantes llegadas.

"Su portero está con mucha confianza, hizo muchas paradas hoy", admitió el seleccionador galo, Didier Deschamps.

- A por el partido 50 -

Los elogios llegaban para Unai Simón precisamente en la noche en la que había recibido cuatro tantos, la mayor cantidad de sus 49 partidos disputados con la Roja, la misma cantidad que los que jugó un ilustre predecesor, José Ángel Iríbar, en su día también portero del Athletic.

Antes del entrenamiento del viernes, Unai Simón fue preguntado por el apoyo de De la Fuente.

"Maltratado quizás no es la palabra, creo que se refería más bien a las críticas que hubo después de caer con Marruecos en el Mundial. No fue una época bonita con la selección, hay que convivir con las críticas. Pero me halagan las palabras del seleccionador", apuntó el arquero, aludiendo a la eliminación ante los marroquíes en la tanda de penales de octavos de final de Catar-2022.

"Pero yo no tengo en cuenta las críticas negativas de gente que no sea mi entrenador, mis compañeros o mi madre", puntualizó.

Próxima misión: Cristiano Ronaldo

Con la confianza blindada, Unai Simón tratará de seguir demostrando su sintonía con la Liga de Naciones en la final ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, al que elogió.

"Es un ejemplo. Yo no me veo con 40 años como él, jugando al máximo nivel", admitió antes del entrenamiento del viernes. "Me alegra ver que sigue marcando goles, pero ojalá que no marque ningún gol el domingo", se propuso.

De sus guantes dependerán de nuevo las opciones de España y, para él, poder acabar de la mejor manera una gran temporada, en la que contribuyó a clasificar al Athletic para la próxima Liga de Campeones, una competición que descubrirá a partir de septiembre.

