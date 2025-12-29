Unas 25.767 personas migrantes en 2025 accedieron al programa para contratar extranjeros en origen, un 25% más

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un total de 25.767 personas migrantes se han beneficiado de la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (Gecco) durante 2025, casi un 25% más que el año anterior, según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los programas Gecco consisten en la tramitación y concesión simultánea de una pluralidad de autorizaciones de residencia y trabajo para extranjeros, reservados exclusivamente a la migración laboral colectiva desde su origen, es decir, a grupos de trabajadoras y trabajadores extracomunitarios que no se hallen ni residan en España.

Iniciado en el año 2000, el marco de contratación Gecco cierra este su 25 aniversario con récord de participantes, superando ampliamente los más de 20.000 participantes de 2024 y los 19.000 del año 2023.

El país con mayor número de trabajadores y trabajadoras contratados es Marruecos, con el 81% de contrataciones realizadas, siendo mujeres (92%) con una edad media de 43 años el perfil más común.

El siguiente país con mayor representación de participantes es Colombia con un 13%, seguido de Honduras con un 4%. El principal sector de actividad es el de la agricultura.

En total, han sido 17 los países participantes en la campaña de 2025: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Guatemala, Honduras, India, Marruecos, Mauritania, México, Perú, República Dominicana, Senegal, El Salvador y Uruguay.

HUELGA AGLUTINA EL 84% DE LOS PERSONAS EMPLEADAS

Por su parte, los lugares de destino para el desempeño de su trabajo, los trabajadores y trabajadoras han llegado a un total de 21 provincias: Huelva, Lérida, Albacete, Huesca, Madrid, Baleares, Gerona, Segovia, Almería, Badajoz, León, Zaragoza, Cantabria, Teruel, Barcelona, Tarragona, Cáceres, Alicante, Soria, Castellón, Álava.

En este sentido, la provincia de Huelva aglutina el mayor número de personas empleadas internacionales (84%).

COMPROMISO CON LA MIGRACIÓN CIRCULAR

Desde el Ministerio de Inclusión han recordado que, en línea con seguir potenciando la migración circular y ordenada, el pasado 16 de diciembre los Gobiernos de España, Francia y Marruecos pactaron poner en marcha Wafira II, un programa regional de migración circular que acompañará a 3.000 trabajadores y trabajadoras marroquíes empleados de manera estacional en España y Francia.

Esta nueva edición de Wafira cuenta con el apoyo de la Unión Europea y ha sido ampliada a seis países: Marruecos, España, Francia, Portugal, Mauritania y Cabo Verde, buscando que la movilidad laboral sea más segura, mejor organizada y más beneficiosa para las personas migrantes y los territorios implicados.

Desde 2020, el Gobierno de España ha puesto en marcha diversos programas de migración circular vinculados al mercado laboral, especialmente enfocados en sectores estacionales. Estos programas, gestionados bajo el marco del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han incluido tanto la renovación de acuerdos existentes como la firma de nuevos convenios.

Además de la puesta en marcha de programas concretos como Wafira II, en el año 2025 España ha renovado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) su compromiso para el desarrollo de programas de movilidad laboral e inclusión social.

"Los programas de migración circular suponen una herramienta de enriquecimiento mutuo para todas las partes, además de promover una migración ordenada, regular y segura", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En este sentido, la Secretaría de Estado de Migraciones trabaja ya, además, en una nueva Orden Gecco para el año 2026, que se aprobará en los próximos días y donde se contemplarán las previsiones e instrucciones para la contratación de personas extranjeras en origen y programas de migración circular correspondiente al próximo año.