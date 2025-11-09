LA NACION

Por detrás en el marcador en dos ocasiones, el Stuttgart terminó imponiéndose al Augsburgo (3-2) este domingo merced a un doblete de Deniz Undav, y se mete en el grupo de...

Undav da victoria al Stuttgart contra Augsburgo (3-2)
Por detrás en el marcador en dos ocasiones, el Stuttgart terminó imponiéndose al Augsburgo (3-2) este domingo merced a un doblete de Deniz Undav, y se mete en el grupo de perseguidores del intocable líder Bayern de Múnich.

Con 21 puntos, los hombres de Sebastian Hoeness se colocan a la altura del Borussia Dortmund, que sigue tercero por su mejor diferencia de goles (+9 por +5) y a un punto del RB Leipzig (2º, 22 puntos).

Un grupo de cinco equipos se hallan ahora en una horquilla de tres puntos -Leipzig (22), Dortmund (21), Stuttgart (21), Bayer Leverkusen (20) y Hoffenheim (19)- por detrás de un Bayern que sigue invicto y que aumentó su ventaja al frente de la tabla a seis puntos a pesar de su empate en Berlín el sábado ante el Unión (2-2).

En su Neckar Stadion, Stuttgart se vio con 1-0 y después con 2-1 en contra, tras los goles de Fabian Rieder (8') y Han-Noah Massengo (26'), mientras que Maximilian Mittelstädt igualó de penal entre los dos goles del Augsburgo (18').

Pero el internacional alemán Deniz Undav rescató de nuevo a su equipo con un doblete (39' y 80').

