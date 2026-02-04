Undav encarrila el pase del Stuttgart a semifinales de la Copa de Alemania

Un remate oportuno de Deniz Undav para abrir el marcador puso al Stuttgart en camino de una victoria por 3-0 ante el Holstein Kiel este miércoles para avanzar a las semifinales de la Copa de Alemania.

Con el Stuttgart ganando 1-0 y el Kiel buscando el empate en los últimos instantes, Undav asistió el gol de Chris Fuehrich en el minuto final para sentenciar el partido.

El Stuttgart añadió otro de forma cómica cuando Atakan Karazor cayó en el área y empujó el balón con la cadera en el tiempo añadido.

"Las condiciones fueron muy, muy difíciles: campo complicado, clima complicado y un rival que nos incomodó, pero lo único que cuenta es que llegamos a la siguiente ronda" dijo Fuehrich al final del duelo.

Es la tercera vez en cuatro temporadas que el vigente campeón de Copa, el Stuttgart, ganador en cuatro ocasiones en total, alcanza las semifinales de la competición.

Con el termómetro bajo cero en el gélido norte de Alemania, el Kiel impresionó frente a un rival claramente favorito, pero no pudo marcar en un partido con pocas ocasiones claras para ambos.

"Sabíamos lo que nos esperaba con el frío. Fue un partido duro. Los de Kiel están acostumbrados al frío; nosotros, no", dijo Undav.

A los 56 minutos, Angelo Stiller colgó una falta y Undav se hizo hueco en un área congestionada antes de meter la punta del pie al balón, que se elevó por encima de la defensa.

Los goles tardíos de Fuehrich y Karazor dieron brillo a la victoria del Stuttgart.

El campeón de 2025 se une al ganador de 2024, el Bayer Leverkusen, en semifinales.

La próxima semana, el campeón de 2022 y 2023, el RB Leipzig, visita al Bayern Múnich, 20 títulos de Copa en la vitrina, mientras que el Hertha Berlín recibe al Friburgo.

El sorteo de las semifinales se celebrará en Dortmund el 22 de febrero, y la final tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Berlín el 23 de mayo.