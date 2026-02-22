Undav rescata un punto para el Stuttgart ante el modesto Heidenheim

Un gol del internacional alemán Deniz Undav a dos minutos para el final sirvió al Stuttgart para lograr un empate a tres en casa del último de la tabla, el Heidenheim, en el partido que cerró este domingo la 23ª fecha de la Bundesliga.

El Heidenheim ganaba 3-2 y se encaminaba a una victoria crucial por la permanencia, pero Undav fusiló las esperanzas locales.

El punto deja al Stuttgart cuarto, dos puntos por delante del RB Leipzig, mientras que el Heidenheim sigue hundido en el fondo de la tabla, a seis puntos de la salvación.

Horas antes el domingo, los goles de Matthias Ginter e Igor Matanovic le dieron al Friburgo (7º) una victoria en casa por 2-1 sobre el Borussia Moenchengladbach (14º).

El Gladbach queda con solo dos puntos sobre el puesto de repechaje de descenso tras la victoria 2-1 del St. Pauli (16º) ante un Werder Bremen (17º) que suma 13 fechas seguidas sin ganar, un récord para el club.