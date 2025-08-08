Under Armour se hunde más de un 22% tras presentar pérdidas y estimar costes adicionales por aranceles

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las acciones de Under Armour llegaban a bajar este viernes hasta un 22,7% en la Bolsa de Nueva York, después de que la firma estadounidense de ropa y calzado deportivo haya presentado un resultado negativo en los tres primeros meses de su ejercicio fiscal y anticipado un impacto adverso adicional de US$100 millones (86 millones de euros) en relación con los aranceles impuestos por Estados Unidos.

La multinacional de Baltimore cerró el primer trimestre de su año fiscal, entre los meses de abril y junio, con pérdidas de US$2,6 millones (2,2 millones de euros), frente a los 'números rojos' de US$305 millones (262 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que la cifra de negocio retrocedió un 4,2%, hasta US$1134 millones (973 millones de euros).

En concreto, los ingresos de Under Armour en Norteamérica cayeron un 5,5% en el trimestre, hasta US$670 millones (575 millones de euros); y un 10% en Asia Pacífico, hasta US$163 millones (140 millones de euros); así como un 15% en Latinoamérica, hasta US$54 millones (46 millones de euros).

De su lado, los ingresos de la firma estadounidense en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) sumaron US$249 millones (213 millones de euros), un 9,6% más que un año antes.

De cara al trimestre en curso, dada la incertidumbre actual en torno a las políticas comerciales y el entorno macroeconómico general, incluyendo el posible impacto de los aranceles en la demanda y los costes, Under Armour prevé una disminución de los ingresos de entre el 6% y el 7%, además de una caída del margen bruto de entre 340 y 360 puntos básicos, principalmente debido a las dificultades en la cadena de suministro, derivadas del impacto anticipado de los aranceles, mientras que confía en que el impacto favorable del tipo de cambio y acciones en los precios compensen parcialmente esta disminución.

Asimismo, la compañía espera registrar una pérdida diluida por acción de entre 0,07 y 0,08 dólares, mientras que en cifras ajustadas anticipa un beneficio por acción diluido de entre 0,01 y 0,02 dólares.

En la conferencia con analistas posterior a la publicación de las cuentas de la empresa, Kevin Plank, presidente y consejero delegado de Under Armour, cifró en aproximadamente US$100 millones adicionales los costes relacionados con los aranceles, añadiendo que, junto con una demanda menor a la esperada en el año fiscal 2026, se proyecta que la rentabilidad sea aproximadamente la mitad que el ejercicio anterior. "Nada de esto es ideal. No nos gusta", afirmó.