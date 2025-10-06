Unesco celebra reunión clave para designar a su futuro jefe

La Unesco celebra este lunes una reunión clave para designar a su próximo director general, que deberá encabezar durante los próximos cuatro años una institución sacudida por la marcha anunciada de Estados Unidos.

Dos candidatos optan al puesto después que la mexicana Gabriela Ramos retirara su candidatura: el egiptólogo egipcio Khaled el Enany, de 54 años, y el economista congoleño Firmin Edouard Matoko, de 69 años.

El Consejo Ejecutivo de la Unesco, que reúne a 58 países, designará a uno de ellos, cuyo nombre deberá validar a continuación la Asamblea General el próximo 6 de noviembre en la ciudad uzbeca de Samarcanda.

Pero nadie en la Unesco recuerda que la Asamblea General diera marcha atrás a una designación del Consejo Ejecutivo. Aunque Estados Unidos forma parte de este último organismo, anunció que no participará en la votación.

El Enany, exministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, aparece como gran favorito. Todos los diplomáticos consultados por la AFP antes de la votación dan por hecho su elección.

Si se confirma, El Enany se convertiría en el primer árabe al frente de la organización y el segundo africano, después del senegalés Amadou Mahtar Mbow (1974-1987).

El egipcio pretende aportar una "visión nueva" y la experiencia derivada de una carrera dedicada a colaborar con la Unesco "sobre el terreno" para dar "más visibilidad y más impacto" a la organización.

La Unesco atraviesa un período tenso desde hace meses entre acusaciones de parcialidad.

Nicaragua anunció este año su retirada tras la concesión de un premio a un periódico opositor, al igual que Estados Unidos por supuestamente tener un sesgo antiisraelí. La salida de ambos será efectiva a finales de 2026.

Esta última partida golpea sus finanzas, máxime cuando Washington proporciona el 8% de su presupuesto total, pero también su prestigio.

Ambos candidatos prometieron esforzarse para que Estados Unidos regresara, lo que la actual directora general, la francesa Audrey Azoulay, logró en 2023, seis años después de que Donald Trump decidiera por primera vez retirarse.

