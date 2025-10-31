Unicaja aumenta un 5% su beneficio neto en el tercer trimestre
MADRID, 31 oct (Reuters) - El banco español Unicaja dijo el viernes que su beneficio neto aumentó un 5,4% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2024, ya que el aumento de las comisiones compensó los menores ingresos por créditos.
El sexto mayor banco del país en términos de valor de mercado registró un beneficio neto de 165 millones de euros (US$192,42 millones) en el periodo de julio a septiembre, por encima de los 157 millones de euros del tercer trimestre de 2024.
Los analistas encuestados por Reuters esperaban un beneficio neto de 153 millones de euros.
(US$1 = 0,8575 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Joan Faus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
