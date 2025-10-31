Unicaja aumenta un 5% su beneficio neto en el tercer trimestre tras el aumento de las comisiones

(Añade detalles desglosados sobre el margen de interés en los párrafos 3, 4 y 5)

MADRID, 31 oct (Reuters) - El banco español Unicaja dijo el viernes que su beneficio neto aumentó un 5,4% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2024, ya que el aumento de las comisiones compensó

El sexto mayor banco del país en términos de valor de mercado registró un beneficio neto de 165 millones de euros (US$192,42 millones) en el periodo de julio a septiembre, por encima de los

Los bancos españoles son principalmente prestamistas minoristas y se han beneficiado de los mayores costes de los préstamos vinculados en su mayoría a tipos variables, pero los recientes recortes de los tipos de interés están reduciendo los márgenes.

El margen de intereses de Unicaja, que mide los beneficios de los préstamos frente a los costes de los depósitos, en el trimestre cayó un 2,4% interanual, hasta 375 millones de euros, frente a las previsiones de 372 millones de euros.

Con respecto al trimestre anterior, el margen de intereses aumentó un 0,2% gracias al incremento de los nuevos préstamos.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Joan Faus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)