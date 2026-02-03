Unicaja eleva un 6% el beneficio del cuarto trimestre

MADRID, 3 feb (Reuters) - El banco español Unicaja anunció el martes que su ⁠beneficio neto ‌aumentó ​un 6,1% en el cuarto trimestre en comparación con ​el mismo periodo de 2024, ya queel aumento de ‌las comisiones y la reducción ‌de las provisiones generales compensaron ​la disminución del margen de interés.

registró un beneficio neto de 130 millones de euros (153,56 millones de dólares) en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, de 151 millones de euros analistas encuestados por Reuters.

En el conjunto de 2025, el beneficio neto aumentó un 10,3% hasta los ⁠632 millones de euros, frente a una previsión media de los analistas ​de 653 millones de euros, gracias a la disminución de los deterioros generales.

Los bancos españoles se dedican principalmente a los prestamistas minoristas y se han beneficiado del aumento de los costes de los préstamos vinculados en su mayoría ⁠a tipos variables, pero las reducciones de los tipos de interés ​están reduciendo los márgenes.

En ese contexto, el margen de intereses de Unicaja —una medida de los ingresos por préstamos menos los costes de ‍los depósitos— en el trimestre cayó un 0,8% interanual hasta los 378 millones de euros, frente a unas previsiones en el mercado de 375 millones de euros. En comparación con el trimestre anterior, el ​margen de intereses aumentó un 0,8%, gracias a la contención de los costes de los depósitos.

(1 dólar = 0,8466 euros) (Información de Jesús Aguado; edición ‍de David Latona; editado en español por Patrycja Dobrowolska)