Unicaja sube tras mejorar su beneficio y sus ingresos netos en el tercer trimestre
- 1 minuto de lectura'
Las acciones de Unicaja
suben alrededor de un 3% después de que la entidad de crédito española registrara un beneficio neto y un margen de intereses superiores a los previstos en el tercer trimestre.
El beneficio neto del tercer trimestre de 165 millones de euros (192,42 millones de dólares) y el margen de intereses de 375 millones de euros superaron las previsiones de los analistas de 153 millones de euros y 372 millones de euros, respectivamente.
Jefferies afirma que la mejora del 10% en el beneficio neto se debe a la mejora del coste del riesgo (CoR, por sus siglas en inglés), mientras que el margen de intereses también superó ligeramente las previsiones gracias a la "buena gestión de los márgenes".
El bróker también destaca la sólida posición de capital de Unicaja, con una ratio CET1 del 16,1%.
"Se mejoran las previsiones para 2025 de margen de intereses, CoR y RoTE, pero en consonancia con las cifras de consenso", añade Jefferies.
(Información de Joanna Jonczyk-Gwizdala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
