Unicaja y Minsait ofrecen a empresas y autónomos un servicio de gestión de ayudas públicas en 'SolucionaT'

SEVILLA, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Unicaja ha alcanzado un "acuerdo estratégico" con Minsait, compañía de Indra Group especializada en digitalización avanzada, para ofrecer a empresas y autónomos un "servicio integral de búsqueda y gestión de ayudas públicas". Esta colaboración se enmarca en 'solucionaT', plataforma digital del banco que reúne soluciones no financieras para facilitar la actividad del tejido empresarial.

Según ha informado Unicaja en una nota, con esta nueva herramienta, a través de Minsait, las empresas clientes de Unicaja pueden acceder a un buscador inteligente de ayudas que permite localizar en segundos todas las subvenciones disponibles según el perfil de cada empresa, filtrando por sector, ubicación y tipo de proyecto.

Además, cuenta con una guía práctica que detalla requisitos, plazos y documentación necesaria; "un asesoramiento ajustado a cada perfil", que abarca desde la identificación de la ayuda hasta su tramitación y justificación y un sistema de boletines y alertas adaptadas a cada perfil.

'SolucionaT' es una plataforma disponible en la web comercial de Unicaja, que reúne herramientas desarrolladas en colaboración con "compañías líderes del mercado", como software de contabilidad y facturación, asesoramiento legal, renting de vehículos o soluciones digitales. El objetivo de este ecosistema es ofrecer a empresas y autónomos "servicios no financieros de alto valor añadido que impulsen la competitividad y eficiencia de los negocios", ha destacado la entidad.

Por tanto, esta nueva alianza responde al compromiso de Unicaja con empresarios, autónomos y emprendedores, a los que ofrece atención personalizada, productos y servicios financieros-no financieros adaptados a sus "necesidades específicas", aportando de este modo "valor añadido" a sus negocios.

En este sentido, 'solucionaT' ha formado parte de la estrategia de apoyo al segmento de empresas que la entidad ha mantenido desde su origen, impulsando la creación de "nuevos negocios, el empleo y el incremento sostenible de la economía", ha señalado Unicaja.

De igual modo, y en el marco de su Plan Estratégico 2025-2027, Unicaja ha puesto el foco en la experiencia de cliente y en la transformación digital para el desarrollo de productos para empresas, pymes y autónomos. Así, consciente de la importancia del canal digital como una "vía clave de interacción", la entidad continúa incorporando "soluciones tecnológicas avanzadas que optimizan la funcionalidad, seguridad y usabilidad de sus canales digitales".

Unicaja es "uno de los principales bancos del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35, con una sólida base de cuatro millones de clientes". Es "entidad de referencia" en seis comunidades autónomas, sus regiones de origen --Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura--, además de estar presente en otros mercados como Madrid, Ceuta y Melilla, donde mantiene una "tradicional presencia".

Unicaja se caracteriza por su "modelo de banca universal y de negocio sostenible" orientado al negocio minorista, bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un "lugar prioritario", e incorpora la tecnología mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad.

Por otro lado, Minsait es la compañía del Grupo Indra líder en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas. Presenta un "alto grado de especialización, amplia experiencia en el negocio tecnológico avanzado, conocimiento sectorial y un talento multidisciplinar formado por miles de profesionales en todo el mundo".

Minsait está "a la vanguardia de la nueva digitalización con capacidades punteras" en inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad y otras tecnologías transformadoras. Con ello, ha impulsado los negocios y ha generado grandes impactos en la sociedad, "gracias a una oferta digital de servicios de alto valor añadido", soluciones conectadas a medida para todos los ámbitos de actividad y acuerdos con los socios "más relevantes del mercado".

En cuanto a Indra Group es un holding empresarial que promueve el progreso tecnológico, del que forman parte Indra, una de las "principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio" y Minsait, "líder en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas".

Indra Group impulsa un futuro "más seguro y conectado a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento". La sostenibilidad forma parte de su estrategia y de su cultura para dar respuesta a los retos sociales y ambientales presentes y futuros.

A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.