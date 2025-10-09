UNICEF advierte que el número de niños desplazados por la violencia en Haití casi se ha duplicado

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — El número de niños desplazados por la violencia en Haití casi se ha duplicado hasta alcanzar los 680.000 casos, reveló un nuevo informe de la Unicef dado a conocer el miércoles, el cual advierte que los menores se enfrentan cada vez más a situaciones de hambruna, violencia y reclutamiento por parte de los grupos armados en la nación caribeña.

En total, alrededor de seis millones de haitianos —la mitad de la población del país— necesitan asistencia humanitaria, incluidos más de 3,3 millones de niños, indicó la Unicef.

"Sin una acción decisiva, el futuro de toda una generación está en juego", afirmó el informe.

La violencia de las pandillas ha desplazado a una cifra sin precedentes de 1,3 millones de haitianos en los últimos años, muchos de los cuales han terminado hacinados en albergues improvisados después de que sus comunidades fueron arrasadas.

El número de este tipo de refugios se ha duplicado en todo el país a 246 en los primeros seis meses del año, señaló el informe. De esos, más del 30% carecen de infraestructura que proporcione protección básica.

Muchos de los albergues están ubicados en áreas peligrosas, mientras que las pandillas controlan hasta el 90% de la capital, Puerto Príncipe.

"En muchas áreas, los trabajadores humanitarios no pueden llegar de manera segura a las comunidades, y las familias no pueden viajar a las clínicas, los puntos de distribución de alimentos o escuelas", señaló el informe.

Aproximadamente 5,7 millones de personas, incluidos más de un millón de niños, enfrentan condiciones de inanición aguda.

"Esto tiene que cambiar", expresó Geraldine Matha-Pierre, madre de dos niños de 13 y 15 años. "Tengo hambre.

“Mis hijos tienen hambre”.

Han estado viviendo en un refugio durante los últimos dos años después de que las pandillas irrumpieron en su comunidad, y Matha-Pierre a menudo llama a sus amigos para ver si alguno de ellos tiene algo de comida que le puedan enviar.

Solía vender plátanos y otras frutas en un mercado local, pero la violencia de las pandillas la dejó sin trabajo para ayudar a alimentar a sus hijos y enviarlos a la escuela.

Sus dos hijos han perdido todo un año escolar, pero Matha-Pierre aseguró que un familiar le prometió que la ayudaría a cubrir sus gastos este año, cuando las clases acaban de comenzar.

Privados de una educación

Al menos uno de cada cuatro niños en Haití no asiste a la escuela, ya que la violencia ha obligado a cerrar más de 1080 escuelas en lo que va del año, según el informe de la Unicef.

Durante el último año escolar cerraron más de 1600 instituciones y otras 25 fueron ocupadas por grupos armados, afectando a más de 243.400 estudiantes y 7548 maestros, señaló la Unicef.

En tanto, 84 escuelas este año están siendo utilizadas como albergues improvisados, mientras que los desplazamientos interrumpen la educación de casi 500.000 niños, destacó el informe.

El hijo de 20 años de Jeanette Salomon está entre los afectados.

“No está yendo a la escuela, no está haciendo nada”, señaló.

Su hijo de 13 años falleció cuando una bala perdida lo alcanzó en la cabeza hace dos años, y no quiere que las pandillas recluten a su hijo mayor.

“Tiene dinero, y no sé de dónde lo saca”, señaló. “Soy muy protectora con él, porque es todo lo que me queda”.

Nadie que lo proteja

La ONU ha verificado más de 300 casos en los que grupos armados reclutaron y utilizaron a niños el año pasado, casi el doble que el año anterior.

“Niños de tan solo 10 años están siendo obligados a portar armas, servir como vigías o actuar como escudos humanos”, reveló el informe. “Las niñas, en particular, enfrentan riesgos brutales de violencia sexual, coerción y explotación por parte de miembros de los grupos armados”.

Caroline Germain, quien vive en el mismo refugio que Salomon, dijo que también se preocupa por su hijo. Pero él tiene 17 años, y ella apenas puede moverse y vigilarlo después de que perdió una pierna en el devastador terremoto de 2010.

“Espero que entienda que no debe involucrarse en algo estúpido”, aseguró.

“No hay nadie que lo proteja”.

El informe de la Unicef advierte que buena parte de las 1,6 millones de mujeres y niños que viven en áreas controladas por los grupos armados se encuentran prácticamente aislados de recibir ayuda.

La agencia señaló que su llamado humanitario para los niños en Haití apenas está financiado en un 13%, y que los programas para proteger, alimentar y proporcionar asistencia médica a los menores son limitados.

“Los niños en Haití están experimentando violencia y desplazamiento a una escala aterradora”, explicó Catherine Russell, directora ejecutiva de la Unicef. “Cada vez que se ven obligados a huir, no sólo pierden sus hogares, sino también su oportunidad de ir a la escuela y simplemente ser niños”.

___

Dánica Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.