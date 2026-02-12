UNICEF advierte que el reclutamiento infantil por grupos armados en Haití se triplicó en 2025

SAN JUAN (AP) — El reclutamiento de niños por parte de grupos armados en Haití se triplicó el año pasado, a medida que la pobreza y la violencia se profundizan en el atribulado país caribeño, de acuerdo con un nuevo informe de UNICEF publicado el jueves

El aumento se produce al tiempo que la violencia de las pandillas desplaza a una cifra récord de 1,4 millones de personas en todo Haití —más de la mitad de ellas niños, que, según expertos, quedan expuestos y vulnerables

“La magnitud del aumento definitivamente es una sorpresa. Eso es devastador”, dijo Geeta Narayan, representante de UNICEF en Haití

Naciones Unidas estima que entre el 30% y el 50% de los integrantes de grupos armados son niños, y que se recluta a algunos de tan solo 9 años, señaló Narayan en una entrevista telefónica

“Cuanto más pequeño es el niño, más se le puede controlar”, explicó. “Tienen menos capacidad para resistirse, para ser disruptivos… Se les puede coaccionar para que hagan cosas horribles”

Se espera que el secretario general de la ONU ofrezca un desglose de cuántos niños fueron reclutados el año pasado en su informe anual sobre Haití en los próximos meses

Las pandillas controlan aproximadamente el 90% de la capital de Haití, Puerto Príncipe, así como extensas zonas de la región central del país

Por lo general, los niños actúan como espías, transportan municiones y armas, y a menudo se les encarga vigilar a personas secuestradas, añadió Narayan

Por su parte, las niñas suelen enfrentar violencia sexual y se les asignan tareas domésticas, como cocinar y lavar ropa

“En muchos casos, el niño o la familia sí recibe algún tipo de pago”, comentó

Informes anteriores de la ONU han señalado que los pagos pueden oscilar entre US$30 a la semana y varios cientos de dólares al mes

Narayan observó que, en ocasiones, se paga a las familias para que entreguen a un niño, y apuntó que no tienen opción dada la pobreza extrema del país

Más del 60% de los casi 12 millones de habitantes de Haití vive con menos de US$4 al día, y cientos de miles de haitianos pasan hambre o están cerca de la inanición

Narayan añadió que UNICEF ha recibido reportes anecdóticos de que a los niños en grupos armados se les droga y desarrollan una adicción

“Eso hace que el niño dependa aún más del grupo armado”, expresó Narayan, y agregó que esos grupos pueden resultar atractivos para los menores. “No hay alternativa para estos niños. El grupo armado ofrece armas, poder, comida e identidad”

Aproximadamente 500 niños que antes eran miembros de pandillas han escapado o han sido detenidos por las autoridades durante operativos en los últimos años, pero reintegrarlos es difícil, sostienen expertos

Actualmente, UNICEF ayuda a esos niños colocándolos en un lugar seguro donde reciben atención médica por posibles heridas o por drogadicción, y luego se reúnen con consejeros y trabajadores sociales que intentan contactar a su familia

“Los niños asociados con grupos armados no deben ser tratados como perpetradores”, subrayó en un comunicado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell

Gran parte del éxito de la reintegración depende de la edad y el género del niño, de cuándo se unió a un grupo armado y de cuándo fue liberado, señaló Narayan

Otros factores incluyen si su familia o su comunidad quiere que regrese

“En algunos casos, ha habido una ruptura”, dijo. “Hay tanto estigma asociado a esto que no quieren recibir al niño de vuelta”

Algunos de los casos más difíciles son los de adolescentes mayores, indicó Narayan

“Si tienes a un adolescente de 18 años que ha estado en grupos armados durante cinco años, ese muchacho no va a volver a la escuela”, afirmó, y añadió que Haití necesita opciones de aprendizaje o formación profesional, y que UNICEF necesita hasta US$30 millones para llegar a todos los niños

Narayan dijo que tiene esperanza de que se ayude a más niños a medida que la actual misión respaldada por la ONU, encabezada por la policía de Kenia y que lidia con falta de personal y de fondos, se transforme en los próximos meses en una llamada fuerza de supresión de pandillas, que tendrá más poder

Afirmó que el actual primer ministro y otros funcionarios del gobierno también están comprometidos con liberar a los niños y reintegrarlos

“Hay voluntad política en los niveles más altos”, manifestó. “Es realmente importante que aprovechemos esta oportunidad”

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa