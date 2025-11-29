UNICEF alerta que miles de niños de Gaza corren grave peligro ante la llegada del invierno al enclave

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

Casi 9.300 niños y niñas menores de cinco años de Gaza padecen desnutrición aguda, según las estimaciones de octubre del fondo de la ONU para la infancia, UNICEF, y presentan por lo tanto una vulnerabilidad extrema ante las duras temperaturas que llegarán con el invierno al enclave palestino.

La estación, avisa UNICEF, traerá consigo la "propagación de enfermedades y aumenta el riesgo de muerte entre la infancia", de acuerdo con las estimaciones de la agencia de la ONU.

La cifra actual de niños con desnutrición aguda declarada por UNICEF puede ser inferior a los 11.746 niños de septiembre y los 14.363 de agosto, pero esta tendencia a la baja por la entrada de ayuda no quita que octubre siga marcando una de las tasas de ingresos mensuales más altas registradas, casi cinco veces superior a la de febrero de 2025, durante el alto el fuego anterior.

"A pesar de los avances, miles de niños y niñas menores de cinco años siguen sufriendo desnutrición aguda en Gaza, mientras que muchos más carecen de refugio, saneamiento y protección adecuados contra el invierno", ha declarado Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.

"Demasiados niños en Gaza continúan padeciendo hambre, enfermedades y exposición al frío, condiciones que ponen en riesgo sus vidas. Cada minuto cuenta para proteger a estos niños", ha añadido.

En las últimas semanas han llegado más alimentos a Gaza, lo que ha reducido los precios del mercado y ha mejorado el acceso de las familias a la alimentación. Sin embargo, muchos artículos esenciales, en particular los alimentos de origen animal, siguen sin estar disponibles o son inasequibles para la mayoría.

De hecho, una encuesta de UNICEF a familias realizada en octubre reveló que dos de cada tres niños y niñas menores de 5 años consumieron dos o menos de los ocho grupos de alimentos recomendados la semana anterior, principalmente cereales, pan o harina.

Con la llegada del invierno, miles de familias desplazadas permanecen en refugios improvisados sin ropa de abrigo, mantas ni protección contra las inclemencias del tiempo, mientras que las fuertes lluvias han arrastrado desechos y aguas residuales debido a las inundaciones hasta zonas pobladas.

A causa de las malas condiciones sanitarias, el hacinamiento y el acceso limitado al agua potable, las enfermedades se propagan rápidamente y afectan desproporcionadamente a los niños pequeños. La combinación de desnutrición y enfermedad es especialmente letal: cada condición acelera y empeora la otra. Además, las bajas temperaturas aumentan drásticamente las necesidades energéticas del cuerpo, lo que pone a los niños y niñas desnutridos, que carecen de reservas de grasa y músculo, en grave riesgo de hipotermia.

UNICEF ha intensificado su respuesta nutricional en la Franja de Gaza, especialmente en Ciudad de Gaza, donde se confirmó la hambruna en agosto. Allí, el número de puntos de tratamiento para la desnutrición aguda ha aumentado de siete a 26 desde el alto el fuego, lo que ha permitido un mejor acceso a servicios vitales para los niños que la sufren. Desde el alto el fuego, UNICEF ha llevado a Gaza más de 5.000 tiendas de campaña familiares, 247.000 lonas impermeables, 692.000 mantas, 50.500 colchones y 206.000 conjuntos de ropa de invierno.

Estamos distribuyendo rápidamente estos artículos, llegando a las familias con suministros y servicios urgentes para afrontar el invierno, prevenir inundaciones en los asentamientos de desplazados y proteger la salud de los niños y niñas. Además, hemos prestado ayuda económica a familias vulnerables. Nuestros equipos han alcanzado a personas muy necesitadas en zonas que antes carecían de servicios, como Jabalia, en el norte de Gaza, donde la grave destrucción y la falta de servicios básicos hacen que las familias sean especialmente vulnerables.

Sin embargo, los suministros distribuidos no se están reponiendo con la suficiente rapidez, dado el importante volumen de suministros de invierno que están esperando a pasar las fronteras. Hacemos un llamamiento para que la ayuda humanitaria se traslade de forma segura, rápida y sin obstáculos hacia la Franja de Gaza, conforme al Derecho Internacional Humanitario.

Por ello, UNICEF insta a la apertura "simultánea" de todos los cruces hacia la Franja de Gaza, con procedimientos burocráticos simplificados y acelerados para facilitar lo más posible la entrada de suministros humanitarios.

Asimismo, la agencia de la ONU llama a la entrada del transporte de la ayuda humanitaria a través de todas las rutas de suministro viables, incluyendo Egipto, Israel, Jordania y Cisjordania para "favorecer la entrada urgente, a gran escala, de una amplia gama de suministros vitales, incluyendo artículos previamente denegados o restringidos".