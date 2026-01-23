UNICEF anuncia primera entrega a niños de Gaza de cuadernos, lápices y utensilios en más de dos años

La UNICEF anunció el viernes a la AFP que pudo ingresar a la Franja de Gaza cuadernos, lápices, marcadores y otros utensilios de dibujo, en el primer suministro de material recreativo para niños en más de dos años en ese territorio palestino

"Desde el 15 de enero, 5.168 kits de actividad recreativa fueron autorizados a ingresar, destinados a más de 375.000 niños, entre ellos 1.000 niños discapacitados", precisa el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en un comunicado

Esos suministros ocurren en momentos en que las autoridades israelíes imponen restricciones a la entrada de bienes en el territorio palestino a causa, según ellas, de preocupaciones en materia de seguridad

Desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, las organizaciones humanitarias presentes en Gaza denuncian obstáculos mayores al traslado de los bienes necesarios a sus operaciones de ayuda, inclusive material destinado a actividades para niños

Interrogado por la AFP, el organismo del ministerio israelí de Defensa que supervisa las actividades civiles en los territorios palestinos (Cogat) dijo que no puede comentar por ahora

El anuncio de la UNICEF ocurre después que Estados Unidos anunció, a mediados de enero, el lanzamiento de la fase 2 del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza en medio de una frágil tregua en vigor desde octubre