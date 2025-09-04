UNICEF avisa de que el colapso de los servicios esenciales "deja a los más jóvenes luchando por sobrevivir"

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha avisado este jueves de que el colapso de los servicios esenciales "deja a los más jóvenes y los más vulnerables" en Gaza "luchando por sobrevivir", en el marco de la ofensiva israelí en la Franja, que ha dejado más de 64.200 muertos desde octubre de 2023, incluidos 370 por hambre.

"Solo 44 de los 92 centros ambulatorios de nutrición apoyados por UNICEF en la ciudad de Gaza siguen funcionando, privando a miles de niños desnutridos de más de la mitad de los recursos vitales de los que dependen para combatir la hambruna", ha detallado la directora de comunicaciones de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, Tess Ingram.

Así, ha subrayado que "la desnutrición y la hambruna están debilitado el cuerpo de los niños, ya que el desplazamiento les priva de refugio y cuidados, y los bombardeos amenazan cada uno de sus movimientos".

"Así se ve la hambruna en una zona de guerra, y se veía en todas partes en la ciudad de Gaza", ha lamentado.

"La ciudad de Gaza, el último refugio para las familias en el norte de la Franja de Gaza, se está convirtiendo rápidamente en un lugar donde la infancia no puede sobrevivir", ha manifestado Ingram, que ha asegurado que "una hora en una clínica de nutrición es suficiente para borrar cualquier duda sobre si hay hambruna" en el enclave palestino.

La funcionaria de UNICEF ha relatado que las salas de espera están "abarrotadas", los padres llorando, los niños "luchando contra el doble golpe de la enfermedad y la desnutrición, madres que no pueden amamantar, bebés que pierden la visión, el pelo y la fuerza para caminar".

Además, ha criticado que "la ayuda es escasa y el mercado es demasiado caro", puesto que los niños reciben un plato al día de la cocina comunitaria, casi siempre lentejas o arroz, y que comparten con la familia.

En este contexto, hay menores que se han recuperado tras haber recibido tratamiento por desnutrición y que, tras el bloqueo de la ayuda con el fin del alto el fuego de marzo, empeoraron.

"Los horrores en Gaza se han prolongado tanto que niños como Jana regresan a urgencias o sufren recaídas tan solo unas semanas después de terminar el tratamiento contra la desnutrición debido a la continua falta de alimentos, agua potable y otros suministros esenciales", ha relatado, haciendo referencia a una niña que conoció en abril de 2024 y que fue evacuada en ambulancia del norte al sur de Gaza por esta razón.

Ingram, que ha instado a un alto el fuego, ha pedido a Israel que revise sus reglas de intervención para garantizar la protección de los niños y que permita la entrada de ayuda humanitaria suficiente para la población palestina en Gaza, así como el acceso seguro de los trabajadores humanitarios.

También ha pedido la protección de los civiles y las infraestructuras esenciales, como hospitales o escuelas.

Y, por último, a la comunidad internacional, especialmente a los Estados y a las partes interesadas, a utilizar su influencia para poner fin a esto.

Si no es ahora, ¿cuándo? Porque el coste de la inacción se medirá en las vidas de niños sepultados bajo los escombros, consumidos por el hambre y silenciados antes siquiera de tener la oportunidad de hablar.

Lo impensable en la ciudad de Gaza ya ha comenzado", ha concluido.