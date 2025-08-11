Unicef: en Gaza, 12.000 niños gravemente malnutridos

La agencia de la ONU describe un aumento "desconcertante" y pide ayuda alimentaria para los niños "con urgencia, antes de que se pierdan más vidas".

"En febrero, 2000 niños sufrían desnutrición aguda en Gaza. Para junio, esa cifra se había triplicado. Ahora casi se ha duplicado. Esto es una clara evidencia de que la desnutrición se está acelerando rápidamente, poniendo en grave riesgo las vidas de los niños. El ritmo de este deterioro es alarmante", argumentó.

Unicef aclaró posteriormente que los 12.000 casos de desnutrición aguda registrados en niños en Gaza en julio corresponden a desnutrición aguda, no a desnutrición grave.

Esta última es una forma más grave de desnutrición y suele estar asociada a un alto riesgo de complicaciones y mortalidad.

"Sabemos cómo prevenir y tratar la desnutrición. Las herramientas existen. La experiencia existe. Pero sin un acceso seguro y sostenido, son inútiles. Los niños de Gaza necesitan acceso urgente a ayuda a gran escala y un alto el fuego. Ya", enfatiza el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

