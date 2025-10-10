UNICEF pide que la ayuda entre en Gaza y advierte de que podría aumentar la mortalidad infantil

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 10 oct (Reuters) -

La organización humanitaria de la ONU para la infancia, Unicef, el viernes que se abrieran todos los pasos de ayuda alimentaria a Gaza, devastada por la guerra, alegando que la mortalidad infantil podría aumentar, dado que sus sistemas inmunitarios están gravemente afectados.

"La situación es crítica. Corremos el riesgo de ver un aumento masivo de la mortalidad infantil, no solo neonatal, sino también infantil, dado que sus (sistemas inmunitarios) están más comprometidos que nunca", dijo Ricardo Pires, portavoz de Unicef.

Los soldados israelíes comenzaron a retirarse de algunas partes del territorio palestino el viernes en virtud de un acuerdo, en la primera fase de una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de dos años.

Las Naciones Unidas planean aumentar su entrega de ayuda humanitaria a Gaza, donde algunas áreas están experimentando hambruna, en los primeros 60 días de un alto el fuego en el enclave, dijo el jueves un alto cargo de la ONU.

El apoyo a la nutrición es la principal prioridad, dijo Unicef, con 50.000 niños en riesgo de desnutrición aguda y con necesidad de tratamiento inmediato.

Pires dijo que la inmunidad de los niños era baja porque "no han estado comiendo bien, y últimamente nada en absoluto, desde hace demasiado tiempo".

"Los niños necesitan las vitaminas y los nutrientes adecuados para desarrollarse y poder hacer frente a los cambios de temperatura o a los brotes de virus", añadió.

